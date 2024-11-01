الرياضة أخضر الطائرة يواجه قطر في بداية مشواره بـ” العربية”

البلاد- جدة يبدأ المنتخب السعودي للكرة الطائرة غدًا السبت مشواره في البطولة العربية الـ 23 للرجال التي تحتضنها مملكة البحرين خلال الفترة من 1 الى 11 من شهر نوفمبر الحالي، عندما يواجه المنتخب القطري عند الساعة الـ 6:30 مساء على صالة الشيخ عيسى بن راشد بالرفاع. وقد استعد الاخضر من خلال معسكر داخلي في مدينة الخبر، ثم معسكر خارجي في القاهرة، لعب من خلاله العديد من المباريات الودية، التي شهدت مشاركة جميع اللاعبين، وتشمل قائمة المنتخب التي اختارها المدير الفني المونتينجري فيسيلين فوكوفيتش فيسكو” بدر العوامي – محمد عادل- سام الجهني – علي آل سلام اسعد عزوز – عبدالعزيز هارون حسن الوثلان – حسين المريط-

وليد العتيبي – موفق المطيري- مشاري القرشي – مروان الهوساوي- زيد باصهيب – سامي الصامطي.

ويشارك الحكم السعودي الدولي يعقوب السبت في البطولة، ويعتبر السبت من الحكام المميزين لما يملكه من الخبرة الطويلة في مجال التحكيم.

ويلعب الأخضر في المجموعة الثانية، التي تضم منتخبات قطر والكويت والأردن، فيما تضم المجموعة الأولى منتخبات البحرين وتونس والعراق وسلطنة عمان.