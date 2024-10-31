وزير الإعلام يعلن عن إقامة ملتقى صناع التأثير “ImpaQ” ديسمبر المقبل

الرياض : البلاد

أعلن معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري اليوم عن إقامة وزارة الإعلام الملتقى الأول لصناع التأثير ImpaQ، يومي 18 و19 ديسمبر 2024 في الرياض.

ويُعدُّ الملتقى الأول لصناع التأثير ImpaQ أكبر تجمع يقام في المملكة؛ للمؤثرين والخبراء في جميع المجالات والتخصصات، وصناع المحتوى الرقمي من مختلف أنحاء العالم, ويهدف إلى إعادة تعريف مفهوم التأثير، وإثراء القيم المجتمعية، وتبادل التجارب والمعارف المتنوعة، مع إبراز الخبرات والمواهب محليًّا ودوليًّا، من خلال مشاركة أكثر من 300 مؤثر من جميع أنحاء العالم.

ويتضمن الملتقى أكثر من 40 برنامجًا وفعالية تدعم تطلعات المؤثرين ورؤاهم، وتؤازر العاملين في القطاعات ذات العلاقة, ويشمل مجموعة من المحاور أبرزها محور “من هو المؤثر؟”، الذي يناقش كيفية تطور تعريف التأثير في عالم رقمي سريع التغير، ومحور “التأثير الهادف”، الذي يسلط الضوء على المؤثرين، الذين يستخدمون منصاتهم للحديث عن قضايا متنوعة.

كما يستعرض ورش عمل ابتكارية وتفاعلية في صناعة محتوى مؤثر، عبر تقديم قصص ناجحة وملهمة عن التأثير والتغيير, ويتطرق إلى مستقبل المنصات الاجتماعية، حيث يتشارك الخبراء رؤاهم حول المرحلة التالية من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والوسائط التفاعلية والمنصات الناشئة، وتكامل الواقع الافتراضي والواقع المعزز.وتشارك في الورش شركات دولية في الذكاء الاصطناعي والتواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي وغيرها.

ويقدم الملتقى فعاليته لمدة 12 ساعة في اليوم، من خلال 7 مناطق في مكان واحد، تقدّم تجارب متنوعة ومستقبلية.ويشغل الملتقى مساحة 23 ألف متر مربع؛ يستقبل فيها ضيوفه المحليين والدوليين، ويشهد إبرام عديد من الشراكات مع عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص محليًّا ودوليًّا.

ويفتح الملتقى أبوابه لكل المهتمين بالزيارة من خارج المملكة وداخلها عبر البوابة الإلكترونية المخصصة impaq.media.gov.sa.