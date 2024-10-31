مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة

البلاد – جدة

كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي عن قائمة أفلام الدورة الرابعة لفئتي” رؤى البحر الأحمر”، و” مسلسلات البحر الأحمر” التي تُعد نافذة للأعمال السينمائية ذات الرؤى الفريدة والخلّاقة من السينما العربية والعالمية، وتضمنت القائمة أفلامًا سعودية في سابقة هي الأولى منذ إطلاق البرنامجين، مما يعكس ازدهار المشهد السينمائي المحلي والإقليمي.

ويقدم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، من خلال أفلام “رؤى البحر الأحمر”، و”مسلسلات البحر الأحمر”، مجموعة فريدة من الإخراج الإبداعي والقصص المبتكرة من السينما العربية والعالمية، إضافة إلى أصوات جديدة ومثيرة من الشاشة الصغيرة، وتعكس اختيارات هذا العام التزام المهرجان برعاية المشهد الفني والثقافي الناشئ في المملكة، وتوفير منصة للفنانين السعوديين لمشاركة قصصهم مع العالم.

كما يحتفي برنامج” رؤى البحر الأحمر” لهذا العام بخمسة أفلام متنوعة، تُسلِّط الضوء على صُنَّاع الأفلام المبدعين وأعمالهم السينمائية المُبتكرة، التي تعكس نسيجًا ثقافيًا ثريًا ومتنوعًا، وتأخذنا عدسة بعض من هذه الأفلام في رحلة سينمائية معمقة داخل المملكة العربية السعودية، مقدمةً رؤية فريدة للمشهد الثقافي المُزدهر في المملكة.