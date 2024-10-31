شركة NetApp تفتتح مقرها الإقليمي في الرياض

البلاد- الرياض

أعلنت شركة NetApp®، المدرجة في بورصة ناسداك تحت اسم NTAP- شركة البنية التحتية الذكية للبيانات- عن افتتاح مقرها الإقليمي في الشرق الأوسط في الرياض، وتؤكد هذه الخطوة الإستراتيجية التزام شركة NetApp بدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتعزيز الابتكار والاستثمار في المنظومة التكنولوجية في المملكة.

وقال جورج كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة NetApp:” تقود المملكة العربية السعودية تحولًا تقنيًا رائدًا، وتفخر NetApp بأن تكون جزءًا أصيلًا من هذه الرحلة المتميزة. ومن خلال إنشاء مقرنا الرئيسي في الرياض، نؤكد من جديد التزامنا بالاستثمار في المواهب المحلية، وتمكين الشركات، ودعم وصول المملكة إلى هدفها المتمثل في بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي.

ولكي تزدهر الشركات في عصر الذكاء الاصطناعي، فإنها تحتاج إلى بنية تحتية ذكية للبيانات، وهي أنظمة لا يتم فيها تخزين البيانات- فحسب- بل تصبح ميزة إستراتيجية. إننا في NetApp ملتزمون بتوفير البنية التحتية، التي تمكن عملاءنا في المملكة من التوسع والابتكار”.