شراكة إستراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار.. تعزيز التطلعات الإستراتيجية لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي

البلاد ــ الرياض

عقدت شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي أمس, شراكة إستراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار -على هامش أعمال النسخة الثامنة من مبادرة مستقبل الاستثمار- المنعقد في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، بهدف تعزيز التطلعات الإستراتيجية لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي وتمكين الابتكار والاستدامة في قطاع الطيران.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي المكلّف لشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي ماركو ميهيا, والرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس.

وتعد مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، مؤسسة عالمية غير ربحية تسعى إلى بناء مستقبل أفضل للإنسانية من خلال الحلول المبتكرة حيث تجمع نخبة من قادة العالم وصنّاع القرار في مجالات الأعمال والسياسة والاستثمار, وبصفتها شريكًا إستراتيجيًّا للمؤسسة، تنضم شركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي إلى شبكة واسعة تبتكر العديد من الحلول لمواجهة التحديات العالمية عبر منصة المؤسسة وشبكتها الدولية الواسعة وتسهم هذه الشراكة في تعزيز مكانة مطار الملك سلمان الدولي في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، وإبراز مساهمته في بلورة مستقبل الطيران العالمي وبناء عالم مستدام.

من جانبه قال ماركو ميهيا: “يعد مطار الملك سلمان الدولي من المشاريع الرائدة التي تسعى لتقديم حلول مبتكرة نوعيّة ومستدامة، ونعمل على إرساء معايير عالمية جديدة في تصميم المطارات وعملياتها لنكون معيارًا عالميًا في قطاع الطيران, وستسهم هذه الشراكة الإستراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في تحقيق هذا الهدف والمضي قدمًا نحو مستقبل مستدام يمكن الأنسان ويحمي الأرض”.

من جانبه قال ريتشارد أتياس: “يسرني أن أرحب بشركة تطوير مطار الملك سلمان الدولي في مبادرة مستقبل الاستثمار، وبذلك تنضم هذه الشركة إلى مجموعة فريدة من الشركات والمنظمات الرائدة التي تقدم الخبرات والإستراتيجيات والقيادة اللازمة لمعالجة التحديات العالمية المعاصرة، ودعم رسالتنا في إحداث تأثير إيجابي على الإنسانية”.