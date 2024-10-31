خلل يستدعي 230 سيارة مرسيدس S-CLASS

البلاد ـ الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 230 سيارة مرسيدس (S-CLASS) موديل 2022-2023 لوجود خلل في نظام وحدة التحكم في المحرك، قد يؤدي إلى فقدان عزم المركبة وارتفاع حرارة العادم وتلف المكونات المحيطة، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.

وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة إبراهيم الجفالي للسيارات على الرقم المجاني (8002443000)، لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).