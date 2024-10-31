الإقتصاد

خلل يستدعي 230 سيارة مرسيدس S-CLASS

صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1446 هـ      31 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ـ الرياض

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 230 سيارة مرسيدس (S-CLASS) موديل 2022-2023 لوجود خلل في نظام وحدة التحكم في المحرك، قد يؤدي إلى فقدان عزم المركبة وارتفاع حرارة العادم وتلف المكونات المحيطة، مما يزيد من احتمالية خطر نشوب حريق.

وتدعو الوزارة مستخدمي المركبات المشمولة بالاستدعاء إلى التواصل مع الوكيل المحلي، شركة إبراهيم الجفالي للسيارات على الرقم المجاني (8002443000)، لإجراء التحديثات اللازمة مجانًا.

ويمكن التحقق من شمول رقم هيكل المركبة بحملة الاستدعاء من خلال موقع مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa).

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *