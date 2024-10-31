«بوليفارد وورلد» يأخذ زوار موسم الرياض لعوالم مشوقة

البلاد – الرياض

تستضيف “بوليفارد وورلد” تجارب ثقافية استثنائية تأخذ الزوار في رحلة فريدة إلى عوالم مختلفة، ومن أبرز الوجهات هذا العام “منطقة إيران” .

ويعيش الزوار تجربة غنية تعكس تنوع الثقافة الفارسية، إذ يقدم الجناح الإيراني مجموعة من الأنشطة والعروض التي تتيح للزوار استكشاف جوانب الثقافة الإيرانية، من المأكولات التقليدية وصولًا إلى المشغولات اليدوية المتقنة، ويشكل السجاد الإيراني إحدى العلامات المميزة للجناح، حيث يتميز بتصاميمه وألوانه التي تحكي كل قطعة منها قصةً تمتد لعقود، مما يجعله رمزًا للتراث الإيراني .

ويستمتع الزوار بمشاهدة الحرفيين وهم ينسجون السجاد بدقة مستخدمين تقنيات توارثتها الأجيال، وتعرض هذه القطع الفنية بأسعار تتفاوت بناءً على جودة الحرير المستخدم وتعقيد التصميم.

ومن أبرز المنتجات الإيرانية التي تلفت أنظار الزوار في المنطقة الإيرانية هو الزعفران، إذ يجذب هذا النوع من التوابل النادرة اهتمام الباحثين عن التميز، حيث يمتاز برائحته العطرة ولونه الزاهي، مما يضفي على الأطباق نكهة خاصة .

ويُقدم الجناح الإيراني عروضًا فنية تتنوع بين الموسيقى الفارسية والعروض الفلكلورية، التي تعكس إيقاعات واستعراضات تعبر عن تاريخ طويل من الفنون الشعبية، حيث يضيف هذا الجانب الفني بعدًا آخر للتجربة، إذ يتيح للزوار التفاعل مع جزء حي من التراث الإيراني.

وتأتي “منطقة إيران” كجزء من توسعة بوليفارد وورلد هذا العام، ضمن موسم الرياض 2024 ، حيث أضيفت خمس مناطق جديدة تمثل ثقافات مختلفة ليصل عددها إلى 22 منطقة.

ويُقدم بوليفارد وورلد مجموعة من التجارب التي تغمر الزوار في أجواء من الخوف والتشويق، حيث يعيشون مغامرات استثنائية بين الألغاز والمفاجآت المرعبة.



ففي رحلة الدمى تأخذ هذه التجربة الزوار إلى مصنع دمى مهجور مخبأ داخل هرم مكسيكي قديم، ما يبدأ كرحلة مدرسية يتحول سريعًا إلى كابوس عندما تبدأ الدمى بالحركة في الظلال، محاصرة الزوار داخل أنفاق مظلمة متشابكة، وأثناء استكشاف المكان يواجه الزوار مشاهد مرعبة مثل “الباص المهجور” و”ورشة الدمى”، حيث تبدو الدمى وكأنها على وشك الحياة، هذه الرحلة تستغرق 12 دقيقة، وتستوعب الجمهور في مجموعات مكونة من 8 أشخاص، مقدمة تجربة مليئة بالتشويق.

وفي منطقة مصر هناك “أسرار النيل” الذي يبحر في أعماق التاريخ المصري، حيث يواجه الزوار مزيجًا من الرهبة والأسرار، تبدأ الرحلة على قارب فرعوني يعبر نهرًا داخل أجواء غامضة مليئة بالمومياوات التي تهز القارب بعنف.

ويتنقل الزوار عبر جسور متحركة وممرات ضيقة مليئة بالفخاخ، حيث تظهر رموز هيروغليفية على الجدران وتُسمع أصوات مرعبة وخلال 8 إلى 12 دقيقة، يتعرض الزوار لمؤثرات بصرية وصوتية مذهلة، مما يجعلهم في حالة تأهب مستمر.

أما في منطقة إيطاليا فيستقبل فندق دراكولا زوارهبديكور إيطالي يغمر المكان في أجواء داكنة، حيث تبدأ التجربة داخل مصعد مسكون، يشعر الزوار حينها بأن شيئًا غريبًا يحدث، وفي الممرات، تبدو الجدران مغطاة بطلاء لزج، فيما تتحرك الستائر والأثاث بشكل غامض في غرف النوم، تأتي المفاجأة الأكبر في غرفة التوابيت، حيث يحصل الزوار على فرصة تجربة النوم داخل توابيت خاصة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم الفندق غرفة طعام تشبه مشهدًا سينمائيًا، مرعبًا، وتستغرق التجربة 8 إلى 10 دقائق.

وتُعد تجارب بوليفارد وورلد في موسم الرياض 2024 بمغامرات لا مثيل لها، حيث يختبر الزوار مستويات جديدة من الخوف والإثارة في كل زاوية من هذه العوالم الغامضة.