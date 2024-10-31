الغامدي والصحفي يقودان بيرشكوت لثمن نهائي كأس بلجيكا

الرياضةالغامدي والصحفي يقودان بيرشكوت لثمن نهائي كأس بلجيكا صحيفة البلادaccess_time28 / ربيع الآخر / 1446 هـ 31 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة شارك الثنائي فيصل الغامدي ومروان الصحفي، المحترفان في صفوف بيرشكوت، في فوز فريقهما على رويال دي لييج بنتيجة 3-1 والتأهل لدور الـ 16 من كأس بلجيكا. ودفع مدرب بيرشكوت بثنائي المنتخب الوطني فيصل الغامدي ومروان الصحفي في المباراة من بدايتها، ونجح الصحفي في صناعة الهدف الأول لفريقه. وجاءت أهداف فريق بيرشكوت عن طريق انطوان كولاسان في الدقيقة 7، وتيبو فيرليندن في الدقيقة 56، وكيتا في الدقيقة 58. وسجل ابيان أرسلان الهدف الوحيد لفريق رويال دي لييج في الدقيقة 60.