الاقتصاد السعودي ينمو بنسبة 2.8% خلال الربع الثالث من 2024

الرياض : البلاد

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم ، التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث 2024 عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت.

ووفقًا لذلك فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 2.8٪ مقارنةً بما كان عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وكشفت التقديرات السريعة أن الأنشطة النفطية حققت خلال الربع الثالث من عام 2024م نموًا بنسبة 0.3٪ مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، والأنشطة غير النفطية حققت نموًا إيجابيًا بنسبة 4.2٪ مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق، كما حققت الأنشطة الحكومية نموًا إيجابيًا بنسبة 3.1٪ مقارنةً بما كانت عليه في نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا خلال الربع الثالث من عام 2024م حقق ارتفاعًا بلغت نسبته 0.8٪ مقارنةً بما كان عليه في الربع الثاني من عام 2024م.