أكثر من 200 متسابق من العدائين والعداءات الدوليين يشاركون في سباق الشرقية الدولي ( 26 )

الدمام-البلاد

استعدادًا للحدث الدولي الذي تستضيفه المنطقة الشرقية، الذي سيقام برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية تواصل اللجنة التنفيذية في سباق الشرقية الدولي ” النسخة 26 ” متابعة كل جديد متميز يخدم ويدعم الحدث الدولي حيث تم الانتهاء من جهازية تأمين اقامة المحترفين (الجنسين ) من حيث الطيران والتأشيرات والمواصلات والإعاشة وكل ما يتعلق باستضافتهم من قدومهم حتى مغادرتهم.

من جهه اخرى، أوضح رئيس اللجنة الفنية العداء الدولي الكابتن عبداللة الجود موافقة اللجنة التنفيذية بعد الدراسه والتقييم الفني ومعرفة تاريخ المشاركين وسجلهم الدولي للسباقات، وتقرر زيادة عدد المشاركين الدوليين إلى 72 محترفا من عدة دول أوروبيه وافريقية، ما يرفع القيمة السوقية للمتسابقين والتنافس وتحفيزهم نحو هدفهم تحطيم الرقم العالمي الجديد.

وأكد المتحدث الرسمي للسباق حسين بن علي البلوشي ان الأمور تسير بالصورة المطلوبة وان الاهتمام الكبير والجهود التي تبذل من القطاعات الحكومية والخاصة والجهات ذلك العلاقة يؤكد لنا نجاح السباق، قبل انطلاقة وثمن البلوشي كل الجهود متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.