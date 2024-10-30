الرياضة مها الحملي تتأهب لخوض منافسات باها قطر 2024

الدمام-البلاد

بعد نجاحها في محافظتها على وصافتها في بطولة السعودية تويوتا، خلال رالي القصيم الأسبوع الماضي، تواصل البطلة السعودية مها الحملي مسيرتها في رياضة الراليات، حيث تستعد لخوض غمار الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات “باها قطر 2024”. الحدث المرتقب سينطلق في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر، بمشاركة 38 سيارة و62 دراجة نارية، بالإضافة إلى 5 دراجات كواد، مما يعد بتنافس قوي وسط أجواء مشتعلة. وأعربت مها عن جاهزيتها وحماسها لهذه المنافسة، قائلة: “خلال عام واحد اكتسبت الكثير من الخبرة من الراليات المتتابعة، والتي عززت من مهاراتي في الراليات الصحراوية. بفضل دعم الرعاة الذين يؤمنون بقدراتي.

الأنظار تتجه نحو مها الحملي وهي تخوض تحدياً جديداً، طامحة لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم المملكة في ساحة الراليات الدولية.