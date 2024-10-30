قرعة كأس الملك| الهلال والاتحاد أبرز مواجهات ربع النهائي

الرياضةقرعة كأس الملك| الهلال والاتحاد أبرز مواجهات ربع النهائي صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1446 هـ 30 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- الرياض أجريت مساء اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025. وأسفرت القرعة عن نهائي مبكر؛ إذ جمعت الهلال مع الاتحاد في كلاسيكو مرتقب على ملعب المملكة آرينا بالرياض. وجاءت القرعة على النحو التالي: – الشباب × الفيحاء – الرائد × الجبلين – الهلال × الاتحاد – التعاون × القادسية ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين يومي 6 و7 يناير 2025، فيما تقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 1 و2 أبريل 2025. وسبق للهلال والاتحاد أن التقيا في نصف نهائي النسخة الماضية، حيث فاز الهلال على ملعب الجوهرة المشعة.