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قرعة كأس الملك| الهلال والاتحاد أبرز مواجهات ربع النهائي
الرياضة

قرعة كأس الملك| الهلال والاتحاد أبرز مواجهات ربع النهائي

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1446 هـ      30 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- الرياض

أجريت مساء اليوم الأربعاء مراسم قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025.

وأسفرت القرعة عن نهائي مبكر؛ إذ جمعت الهلال مع الاتحاد في كلاسيكو مرتقب على ملعب المملكة آرينا بالرياض.

وجاءت القرعة على النحو التالي:

– الشباب × الفيحاء

– الرائد × الجبلين

– الهلال × الاتحاد

– التعاون × القادسية

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين يومي 6 و7 يناير 2025، فيما تقام مباراتا الدور نصف النهائي يومي 1 و2 أبريل 2025.

وسبق للهلال والاتحاد أن التقيا في نصف نهائي النسخة الماضية، حيث فاز الهلال على ملعب الجوهرة المشعة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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