في دوري يلو| الجبيل يزيد أوجاع العين.. وتعادل أبها وجدة

حائل- خالد الحامد
تغلب فريق الجبيل على مضيفه العين بثنائية، في المواجهة التي احتضنها استاد الملك سعود بالباحة، ضمن الجولة الثامنة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
سجل للجبيل ولمسون غارسيا، وفينيسيوس فينا؛ ليرفع الجبيل رصيده إلى 10 نقاط بالمركز العاشر، بينما بقي العين عند 6 نقاط.
وفي قمة كروية، تعادل فريقا أبها وجدة 2/2، في اللقاء الذي احتضنه استاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة.
سجل لأبها ياسر سعيدان،ومشعل المطيري، ولفريق جدة ريكاردو فلوريز، وعمار النجار .
بهذه النتيجة، رفع أبها رصيده إلى 13 نقطة بالمركز الرابع، وجدة إلى 16 نقطة بالمركز الثالث.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
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— دوري يلو (@FDL_KSA) October 30, 2024