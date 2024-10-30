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شاهد| الجبلين يُقصي الاتفاق من كأس الملك
الرياضة

شاهد| الجبلين يُقصي الاتفاق من كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1446 هـ      30 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

حقق الجبلين واحدة من كبرى مفاجآت كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجاري بعدما أطاح بالاتفاق من الدور ثمن النهائي بالفوز عليه 3-1، ليكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي أغلى الكؤوس.

جاء فوز الجبلين ليكمل به الفريق مغامرة ممثلي دوري يلو في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث شهد الدور ثمن النهائي مشاركة 5 أندية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، هي” الجندل، والعربي، والطائي، والنجمة والجبلين”.

يذكر أن الجبلين يحل في المركز الرابع عشر بدوري يلو برصيد 7 نقاط من 7 مباريات بفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى “البلاي أوف” المؤهل إلى دوري روشن.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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