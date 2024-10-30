شاهد| الجبلين يُقصي الاتفاق من كأس الملك

البلاد- جدة
حقق الجبلين واحدة من كبرى مفاجآت كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الجاري بعدما أطاح بالاتفاق من الدور ثمن النهائي بالفوز عليه 3-1، ليكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي أغلى الكؤوس.
جاء فوز الجبلين ليكمل به الفريق مغامرة ممثلي دوري يلو في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث شهد الدور ثمن النهائي مشاركة 5 أندية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين، هي” الجندل، والعربي، والطائي، والنجمة والجبلين”.
يذكر أن الجبلين يحل في المركز الرابع عشر بدوري يلو برصيد 7 نقاط من 7 مباريات بفارق 4 نقاط عن المراكز المؤهلة إلى “البلاي أوف” المؤهل إلى دوري روشن.
الجبلين يُكمل عقد المتأهلين لدور ربع نهائي كأس الملك بعد فوزه على الاتفاق بثلاثية
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️
#كأس_خادم_الحرمين_الشريفين #الجبلين_الاتفاق | #SSC pic.twitter.com/KqMdKvB9Mi
— SSC (@ssc_sports) October 30, 2024