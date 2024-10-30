“جمعية أصدقاء” و ” احسان” توزعان كسوة الشتاء على اللاعبين السابقين وأسرهم

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم عن بدء توزيع ” كسوة الشتاء ” بدعمٍ من المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” من خلال توزيع قسائم شرائية على مستفيديها من اللاعبين السابقين وأسرهم؛ لتأمين احتياجاتهم من الملابس وما يتعلق بها، والتي يمكن من خلالها للمستفيد التوجّه إلى أحد المحلات التجارية الشريكة، وشراء ما يحتاجونه، وذلك في إطار جهود الجمعية الدائمة في تسهيل توفير احتياجاتهم الحياتية.

وبدأت الجمعية عملية التوزيع بالتعاون مع مجموعة من المتطوعين للمشاركة في توزيع القسائم الشرائية على المستفيدين من اللاعبين السابقين وأسرهم، وذلك بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ بهدف استشعار المسؤولية المجتمعية من قبل أفراد المجتمع عبر مشاركتهم في توزيع هذه القسائم الشرائية على المستفيدين من الأسر الأشد حاجة، ولتضافر الجهود بين الجمعية وأفراد المجتمع في خدمة المستفيدين.

من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم، وأمينها العام الأستاذ فهيد الدوسري إلى أهمية تقديم المساعدة للاعبين السابقين وأسرهم؛ لتمكينهم من شراء احتياجاتهم من الملابس الشتوية، مؤكداً أن مشروع “كسوة الشتاء” يندرج تحت برنامج الكسوة ضمن خدمات المساندة، مضيفاً: “دأبت الجمعية على تنفيذ المشروع منذ تأسيسها، بهدف سدّ احتياج اللاعبين السابقين وأسرهم من الملابس مع قُرب فصل الشتاء، وتخفيف الأعباء المالية التي تقع على عاتق عائل الأسرة في مثل هذه الظروف”.

وأشاد الدوسري بما تقدمه منصة “إحسان” من خدماتٍ جليلة للقطاع الخيري في المملكة، مؤكداً أن وجود هذه المنصة الوطنية الرائدة ساهم بشكلٍ مباشرٍ وفعالٍ في تطوير خدمات الجمعيات الرعوية والتنموية، ومساندتها في خدمة مستفيديها من اللاعبين السابقين وأسرهم على أكمل وجه، ومشيداً بما قدمته المنصة بدعمٍ من المجتمع السعودي الذي عُرف بالعطاء، ومبادرته الدائمة في التكاتف والتعاضد التي تُمثل إحدى القيم الإنسانية النبيلة التي تميّز فيها المجتمع السعودي.