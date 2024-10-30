تنافس كبير في الأسبوع الثالث من موسم سباقات الخيل

الرياض – محمد الجليحي

‎ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع الثالث من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 46 و47 و48 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 31 اكتوبر و1_2 من نوفمبر وتصل قيمة الجوائز إلى مليونين ونصف المليون ريال ويتألف كل يوم من اثني عشر شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة.

يبدأ أولى أشواط يوم الخميس للخيل الرابحة من 0_1 لأعمار الثلاث سنوات على مسافة 1600 متر رملي والذي سينطلق في تمام الساعة 3:25 عصرًا ويشارك فيه 20 جوادًا، ويختتم يوم الخميس بالشوط الثاني عشر المخصص للخيل الرابحة من 0_1 لأعمار الثلاث سنوات على مسافة الميل 1800 متر.

‎وفي سباقات يوم الجمعة تتنافس الجياد بكل قوه على اثنب عشر شوطاً ويبرز في الشوط الثالث الجواد فرست لاين القادم من انتصار في الاسبوع الماضي لإسطبل الجابر وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال اليكسس مورينو فيما يظهر الجواد انكل في الشوط الرابع على مسافة 1400 متر للمالك الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام، فيما تشارك الفرس الرائعة مزيونه في الشوط الحادي عشر الفائزة بكأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالشعار الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال عادل الفريدي، كما يشارك بطل كأس الورد الطائفي الجواد الكواكبي في الشوط الثاني عشر بشعار الشريف هزاع شاكر العبدلي وبتدريبات عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال نايف العنزي.

وفي سباقات يوم السبت يشارك في الشوط الرابع المهر ابن الريب للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات حسين الشويب وبقيادة الخيال اليكسس مورينو فيما يواجهه المهر قواك الله للمالك فيصل بن محمد الجضعي القحطاني وبتدريبات احمد الشايع وبقيادة الخيال خالد الميموني وايضاً يشارك المهر المرشح حياه الله لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيال عبدالله الفيروز .

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