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اليوم.. سحب قرعة ربع نهائي كأس الملك
الرياضة

اليوم.. سحب قرعة ربع نهائي كأس الملك

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1446 هـ      30 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تختتم اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بإقامة مبارة الاتفاق والجبلين، بعدما كان قد لعب 7 مواجهات على مدار اليومين الماضيين.

وحجز 7 فرق مقاعدهم في دور الثمانية لكأس الملك وهم الشباب، الاتحاد، القادسية،الرائد، الهلال، التعاون والفيحاء.

وتجرى مساء اليوم الأربعاء قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025 في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن تجرى القرعة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة وتنقل عبر قناة SSC 1.

يذكر أن قرعة ربع نهائي كأس الملك ستكون مفتوحة وغير موجهة؛ الأمر الذي يعني احتمالية أن تسفر عن كلاسيكو بين الهلال والاتحاد، أو ديربي بين الهلال والشباب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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