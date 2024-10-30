اليوم.. سحب قرعة ربع نهائي كأس الملك

الرياضةاليوم.. سحب قرعة ربع نهائي كأس الملك صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1446 هـ 30 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد- جدة تختتم اليوم الأربعاء، منافسات دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين، بإقامة مبارة الاتفاق والجبلين، بعدما كان قد لعب 7 مواجهات على مدار اليومين الماضيين. وحجز 7 فرق مقاعدهم في دور الثمانية لكأس الملك وهم الشباب، الاتحاد، القادسية،الرائد، الهلال، التعاون والفيحاء. وتجرى مساء اليوم الأربعاء قرعة الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2024-2025 في العاصمة الرياض. ومن المقرر أن تجرى القرعة في التاسعة مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة وتنقل عبر قناة SSC 1. يذكر أن قرعة ربع نهائي كأس الملك ستكون مفتوحة وغير موجهة؛ الأمر الذي يعني احتمالية أن تسفر عن كلاسيكو بين الهلال والاتحاد، أو ديربي بين الهلال والشباب.