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التسجيل في”سدرة العلا” السكني

صحيفة البلادaccess_time27 / ربيع الآخر / 1446 هـ      30 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – العلا

أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة “العقارية” السعودية، افتتاح التسجيل في مشروع “سدرة العلا” السكني، مع الأخذ بالاعتبار أولوية التسجيل لأهالي العلا. ​

يقع المشروع على مساحة 26 ألف متر مربع، ضمن مشروع المخطط الرئيس الثاني لتطوير وسط وجنوب العلا” نحو مجتمع مزدهر” وسيضم منطقة سكنية متكاملة؛ تشمل الفلل والشقق، كما يضم العديد من المناطق الخضراء، ومسارات للدراجات ومرافق مختلفة.​

​ومن المتوقع أن يجذب مشروع ” سدرة العلا” العديد من المستثمرين والباحثين عن تملك المساكن؛ نظير التخطيط الحضري والهوية المعمارية، التي سيقوم عليها المشروع، مع ما تشهده العلا من تنمية حضرية، خاصة في المناطق السكنية بوسطها وجنوبها.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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