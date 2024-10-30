أخضر كرة المناورة يصل ماليزيا للمشاركة في بطولة التجمع الآسيوي

البلاد- جدة

برئاسة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة، وصلت بعثة المنتخب السعودي لكرة المناورة إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور لإقامة معسكر خارجي والمشاركة في بطولة التجمع الأسيوي التي تنطلق مطلع نوفمبر المقبل.

ويشارك المنتخب السعودي لكرة المناورة في البطولة بـ4 منتخبات للفئات “رجال، سيدات، ومختلط، وتحت 21 عامًا (رجال)”، حيث يخوض منتخب الرجال منافسات أمام منتخبات ماليزيا، أستراليا، هونغ كونغ، سنغافورة، اليابان والهند، فيما يخوض منتخب السيدات منافساته أمام ماليزيا، أستراليا، هونغ كونغ، سنغافورة، اليابان والصين، بينما يخوض المختلط مواجهاته أمام ماليزيا، أستراليا، هونغ كونغ واليابان، فيما يخوض منتخب تحت 21 عامًا منافساتها أمام ماليزيا، هونغ كونغ والهند.

وتضم البعثة 28 لاعبًا هم” فتون منصور سويلم الجابر، حصه إبراهيم البراك، أشواق عبدالرحمن السبيعي، جود جهاد علي أشرم، حسين فهمي آل ربيع، آية الدرويش، شدن ماجد الفهد، مصطفى المحيشي، هادي علوي مهدي آل زواد، خالد عبده محمد الشاعري، سلطان موفي الدوسري، معاذ بن سالم بن سراج القرشي المالكي، عبدالله موفي محمد الدوسري، قمر عادل العليو، جنا محمد المطاوعة، حسين حسن شرف السادة، ريهام عمر باشويه، محمد عبدالعزيز الغنام، جعفر عباس جعفر العلوي، يارا محمد آل سماح، هاني محمد العبد رب النبي، مجاهد محمد عبدالله البكيري، وليد محمد حمود الشمراني، عبدالعزيز وليد الثنيان، أحمد عبدالرحمن الشاعري، مازن رفعان القحطاني، باسل يوسف السيد وعبدالمجيد فهد مسرحي”.

كما تضم البعثة 6 أفراد من الجهاز الفني برئاسة المدير الفني للاتحاد السعودي لكرة القدم هاني نبيل عبدالملك، والمدربين جومولر نجيب عيسى، إبراهيم محمد مهدي، عماد عبدالستار محمد يوسف، ندى زين، وأحمد عدنان السوسي، بالإضافة إلى 3 من الفريق الإداري وهم عبدالعزيز سعد الهزاني، ليلى عوض الحامدي، ماجد عبدالله الدوسري.

من جانبه أكد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة أهمية المشاركة في البطولة؛ كونها ستساهم في صقل خبرات لاعبي المنتخبات الوطنية لكرة المناورة، حيث سيواجهون مدارس مختلفة للعبة على مستوى قارة آسيا تمهيدًا للمشاركات العالمية في اللعبة التي خطت خطوات كبيرة خلال الفترة الماضية بعد انتشار قاعدة ممارستها بالعديد من مناطق المملكة وهو ما حفز الاتحاد السعودي لإطلاق العديد من بطولات المناطق أفرزت الكثير من المواهب الشابة.