الرياضة

شاهد| الهلال يتغلب على التعاون بثنائية

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1446 هـ      27 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

واصل فريق الهلال صدارته لترتيب دوري روشن السعودي، بفوز ثامن على التوالي في مواجهة ضيفه التعاون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب المملكة أرينا بالرياض، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد سجله الصربي ميتروفيتش مع الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني عزز مواطنه سافيتش من تقدم الهلال بالهدف الثاني مع حلول الدقيقة 62 من عمر المباراة.

وألغى حكم المباراة هدفًا لمصلحة فريق التعاون مع الدقيقة 46 بداعي التسلل.

واستمر الهلال بالعلامة الكاملة بعد ثماني جولات من عمر دوري روشن برصيد 24 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد التعاون عند النقطة 11 محتلاً المركز التاسع.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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