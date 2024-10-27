شاهد| الهلال يتغلب على التعاون بثنائية

البلاد- جدة
واصل فريق الهلال صدارته لترتيب دوري روشن السعودي، بفوز ثامن على التوالي في مواجهة ضيفه التعاون بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء السبت بملعب المملكة أرينا بالرياض، في الجولة الثامنة من عمر المسابقة.
انتهى الشوط الأول بتقدم الهلال بهدف دون رد سجله الصربي ميتروفيتش مع الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني عزز مواطنه سافيتش من تقدم الهلال بالهدف الثاني مع حلول الدقيقة 62 من عمر المباراة.
وألغى حكم المباراة هدفًا لمصلحة فريق التعاون مع الدقيقة 46 بداعي التسلل.
واستمر الهلال بالعلامة الكاملة بعد ثماني جولات من عمر دوري روشن برصيد 24 نقطة في الصدارة، في حين تجمد رصيد التعاون عند النقطة 11 محتلاً المركز التاسع.
الهلال يعزز صدارته بهدفي ميتروفيتش وسافيتش
شاهد أهداف المباراة ⤵️📺
#دوري_روشن_السعودي #الهلال_التعاون | #SSC pic.twitter.com/w5dsnb7GL5
— SSC (@ssc_sports) October 26, 2024