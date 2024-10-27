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تقديم تراث وثقافة جديدة للزوار.. زوار موسم الرياض يتعرفون على العروض الفلبينية

صحيفة البلادaccess_time24 / ربيع الآخر / 1446 هـ      27 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

استمتع زوار فعاليات وعروض الأسبوع الفلبيني بالشراكة بين وزارة الإعلام والهيئة العامة للترفيه في منطقة حديقة السويدي، إحدى مناطق موسم الرياض 2024، بلحظات مميزة منذ بدء الفعاليات المصاحبة التي اختتمت أمس، إذ يتميز الأسبوع الفلبيني بتقديم تراث وثقافة جديدة للزوار، ما يتيح لهم فرصة استكشاف عادات وتقاليد الشعب الفلبيني.

وتشمل الفعاليات “المسرح الرئيس، ومسرح الطفل، والبازارات المتنوعة، ومنطقة الألعاب” إلى جانب تجارب ترفيهية متنوعة مثل “تجربة التسوق، والأطعمة شعبية، والحرف اليدوية”، مما يعكس تنوع وغنى الثقافة الفلبينية.

وتستضيف منطقة حديقة السويدي خلال موسم الرياض 9 ثقافات متنوعة من 11 دولة مختلفة، مقدمة للزوار تجربة ترفيهية فريدة، إذ تتيح هذه الفعاليات للزوار فرصة اكتشاف ثقافات متنوعة من خلال الأنشطة الغنية.

ويأتي موسم الرياض في نسخته الخامسة بالعديد من الخيارات الترفيهية والتجارب العالمية، مستقطبًا الزوار من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض، إذ يقدم الموسم آلاف الفعاليات، من الحفلات موسيقية والمعارض، يشارك فيها نخبة من المشاهير والعلامات التجارية البارزة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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