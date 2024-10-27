العالمي يزيد الراجحي يتوج بلقب رالي القصيم للمرة الرابعة

الدمام-البلاد

توج بطل الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي بلقب رالي القصيم للمرة الرابعة في تاريخه، في النسخة الرابعة من هذا الحدث المميز، حيث اختتم منافسات الرالي برفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك على متن سيارة تويوتا هايلوكس الصارمة. وضم الرالي مرحلتين مميزتين بلغ مجموع مسافتهما 611 كيلومترا، وتميزت المرحلة الأخيرة بأجواء ممطرة خلقت أجواءً جميلة أضفت مزيدًا من التحدي والمتعة على السباق.

هذا الفوز الجديد يعزز طموح الراجحي في سعيه نحو التتويج بلقبه الرابع في البطولة السعودية تويوتا هذا العام، حيث يستمر في تقديم أداء قوي وثابت خلال الموسم الحالي ويهدف الراجحي الى تحقيق إنجاز تاريخي في البطولة السعودية، بما يعزز مانته كأحد أبرز أبطال الراليات في المملكة كما عبّر الراجحي عن امتنانه لرعايته الرسمية جميل لرياضة المحركات على دعمهم المستمر لإنجاح هذا الرالي المحلي.

وفي إطار استعداداته المستمرة لرالي داكار 2025، عمل الراجحي على تحسين وتطوير نظام تعليق سيارته خلال هذه الجولة، حيث استغل رالي القصيم كمرحلة تجريبية لاختبار التعديلات الفنية على السيارة.

وعبر الراجحي عن سعادته قائلاً: “أنا سعيد جدًا بهذا الإنجاز في رالي القصيم للمرة الرابعة، وهذا الفوز يُعتبر خطوة مهمة في رحلتنا نحو تحقيق لقب البطولة السعودية تويوتا مجددًا.”

“أشكر فريق العمل بأكمله على جهوده الكبيرة، وتقديري للجماهير التي دعمتنا، ولراعي الفريق الرسمي جميل لرياضة المحركات، الذي كان له دور كبير في هذا النجاح.”

“اختبرنا في هذا الرالي العديد من التعديلات على نظام تعليق السيارة، وهو ما يعطينا ثقة أكبر قبل خوض تحدي داكار القادم.”

كما عبر تيمو غوتشالك عن شعوره عن هذا الرالي: “الأجواء كانت رائعة، والمنافسة كانت قوية. تجربة القيادة في أجواء ممطرة في المرحلة الأخيرة كانت مميزة وتحديًا كبيرًا وذكرتنا برالي داكار.

“أنا فخور بالعمل مع يزيد وتحقيق هذا الفوز معًا. الفريق قدم دعمًا ممتازًا وحققنا ما نصبو إليه في هذا الرالي.”

بهذا الإنجاز، يواصل يزيد الراجحي تعزيز مكانته كأحد أبرز أبطال الراليات في المملكة، ويستعد بقوة للتحديات القادمة في إطار تحضيراته لرالي داكار 2025.