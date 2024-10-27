إقبال كبير على مسرح مهرجان “الفل والنباتات العطرية”

البلاد- جازان

يشهد مسرح مهرجان “الفل والنباتات العطرية” في نسخته الثانية بجازان، الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، وذلك بحديقة الشهداء بمحافظة أبو عريش، إقبالًا كبيرًا من الزوار من أهالي وزوار المنطقة.

ويستضيف المسرح المفتوح يوميًا العديد من عروض الأطفال الذين تلقوا تلك الفعاليات بالحماس والتفاعل عبر التصفيق والتوثيق بكاميراتهم الخاصة وكاميرات هواتفهم النقالة.

ويهدف المهرجان الذي يضم مشاركة 13 جهة حكومية وغير ربحية، و 55 مزارعًا ومزارعة، إضافة إلى الأسر المنتجة، إلى دعم القطاع الزراعي من خلال مساعدة ملاك مزارع الفل بتسويق وبيع إنتاجهم داخل وخارج المنطقة، وتحفيزهم على استخلاص مشتقات الفل والنباتات العطرية في منتجات أخرى تحقق عوائد اقتصادية عالية على المجتمعات المحلية.



وجذب جناح محمية نخبة الجنوب للببغاوات وطيور الزينة المشارك ضمن فعاليات مهرجان الفل والنباتات العطرية الثاني بمنطقة جازان والمقام بحديقة الشهداء بمحافظة أبو عريش، أنظار الزوار بجميع فئاتهم.

وتزين الجناح الذي يعرض العديد من الببغاوات وطيور الزينة كويكر، والمزوني، والدرة، والكاسكو، ولوري، وكوكاتو، والبادجي، والروز، والكوكتيل، والكروان بسعادة الأطفال الذين يستمتعون بمشاهدة الطيور، خصوصًا الببغاوات، التي رسمت البهجة على الزوار بتقليد أصواتهم.