الرياضة الحزم يتجاوز السلام في دوري أولى اليد

الدمام-البلاد

تغلب الحزم على نظيره السلام بنتيجة (30-26)، في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة، ضمن مواجهات الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024-2025)م. وتختتم الجولة الأولى مساء اليوم السبت، بمواجهتين؛ حيث يلتقي في الأولى الاتفاق مع الفتح عند تمام الساعة الـ (4:00) مساءً على صالة نادي الاتفاق، وفي الثانية يستضيف الجزيرة نظيره الجيل في التوقيت ذاته على صالة الأمير نايف بن عبد العزيز بالقطيف. وكانت مباريات الجولة الأولى قد انطلقت الأربعاء، وشهدت تغلب الهداية على نظيره العيون بنتيجة (30-23).