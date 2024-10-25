الرياضة

شاهد| النصر ينجو من فخ الخلود

صحيفة البلادaccess_time22 / ربيع الآخر / 1446 هـ      25 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

تصوير- عبدالله الفهيدي

خطف فريق النصر تعادلاً دراماتيكيًا أمام الخلود، بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.

في الدقيقة 12 تمكن اللاعب مزياني ماوليدا من تسجيل الهدف الأول لفريق الخلود.

وتمكن الإسباني لابورت من إدراك التعادل لفريق النصر في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 24 أضاف تاليسكا ثاني أهداف النصر.

بعدها سجل اللاعب مزياني ماوليدا هدف التعادل لفريق الخلود، في الدقيقة 28. وعاد فريق الخلود ليتقدم في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب جاكسون موليكا،.

ثم نجح البرازيلي تاليسكا في خطف هدف التعادل للنصر في الدقيقة 90+6، ليخرج فريق بنقطة بدلاً من الخسارة.

 

ثم نجح البرازيلي تاليسكا في خطف هدف التعادل للنصر في الدقيقة 90+6، ليخرج فريق بنقطة بدلاً من الخسارة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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