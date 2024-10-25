شاهد| النصر ينجو من فخ الخلود

محمود العوضي- جدة
تصوير- عبدالله الفهيدي
خطف فريق النصر تعادلاً دراماتيكيًا أمام الخلود، بثلاثة أهداف لكل فريق، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثامنة بدوري روشن السعودي للمحترفين.
في الدقيقة 12 تمكن اللاعب مزياني ماوليدا من تسجيل الهدف الأول لفريق الخلود.
وتمكن الإسباني لابورت من إدراك التعادل لفريق النصر في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 24 أضاف تاليسكا ثاني أهداف النصر.
بعدها سجل اللاعب مزياني ماوليدا هدف التعادل لفريق الخلود، في الدقيقة 28. وعاد فريق الخلود ليتقدم في الدقيقة 71 عن طريق اللاعب جاكسون موليكا،.
ثم نجح البرازيلي تاليسكا في خطف هدف التعادل للنصر في الدقيقة 90+6، ليخرج فريق بنقطة بدلاً من الخسارة.
ثم نجح البرازيلي تاليسكا في خطف هدف التعادل للنصر في الدقيقة 90+6، ليخرج فريق بنقطة بدلاً من الخسارة.
6 أهداف في مباراة مثيرة بين الخلود والنصر
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️
#دوري_روشن_السعودي #الخلود_النصر | #SSC pic.twitter.com/gtK8p4jkbz
— SSC (@ssc_sports) October 25, 2024