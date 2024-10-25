الرياضة تقام في 16 نوفمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض| طرح تذاكر مواجهات الملاكمة الأسطورية في “الليلة اللاتينية”

الرياض – هاني البشر

طرحت على منصة webook تذاكر النزالات الأسطورية في “الليلة اللاتينية” المنتظرة، والتي ستقام في الـ 16 من نوفمبر المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024، في منطقة The Venue. هذا الحدث، الذي يقام بالشراكة بين “موسم الرياض” وشركة “Golden Boy Promotions”، سيشهد نزالاً تاريخياً بين بطل العالم لوزن الكروزر في رابطة الملاكمة العالمية (WBA) جيلبرتو زوردو راميريز، صاحب 46 انتصاراً، 30 منها بالضربة القاضية، وبطل العالم للوزن الكروزر في المنظمة العالمية للملاكمة (WBO) كريس بيلام سميث، صاحب الـ 20 انتصاراً، 13 منها بالضربة القاضية. كما ستشمل النزالات لقاءات مميزة بين أبرز أبطال الملاكمة العالميين، الأولمبي الأمريكي السابق خوسيه راميريز، الفائز بـ 29 نزالاً، 18 منها بالضربة القاضية، سيواجه المصنف الأول في منظمة WBO أرنولد باربوزا جونيور، صاحب 30 فوزاً، 11 منها بالضربة القاضية، في نزال مؤهل للقب العالم لوزن Super-Lightweight على مدى 12 جولة. ويشارك في هذه النزالات أيضًا الملاكم ويليام “إل كامارون” زيبيدا، صاحب 31 نزالاً منها 27 بالضربة القاضية، حيث سيواجه بطل العالم السابق للاتحاد الدولي للملاكمة (IBF) تيفين فارمر، الفائز في 33 نزالاً، 8 منها بالضربة القاضية، في نزال للوزن الخفيف على مدى 10 جولات. وفي نزال مؤهل للقب العالم للوزن Super-Lightweight (WBA) على مدى 12 جولة، سيواجه أوسكار لا ميجرينا دوارتي، صاحب 27 نزالاً منها 22 بالضربة القاضية، المصنف الأول في رابطة الملاكمة العالمية كينيث بوسمان سيمز جونيور، الفائز بـ 21 نزالاً، 8 منها بالضربة القاضية. كما يواجه الملاكم الأوزبكي بيكتمير بيك ميليكوزييف، الذي حقق 14 انتصاراً 10 منها بالضربة القاضية، منافسه الغواتيمالي الغير مهزوم ليستر مارتينيز، صاحب 18 نزالاً 15 منها بالضربة القاضية، في نزال مؤهل للقب العالم Super-middleweight (WBA) على مدى 12 جولة. وتأتي هذه النزالات المرتقبة ضمن فعاليات “موسم الرياض” التي ينتظرها الجمهور من حول العالم، حيث تشكل واحدة من أهم البطولات العالمية في عالم الملاكمة.