‎يحيى البشري : “الحـب والحرية”  أول عروضــي في السعــودية

الرياض : البلاد

عبر مصمم الأزياء العالمي يحيى البشري عن سعادته البالغة بعد تقديم أول عروضه في العاصمة السعودية الرياض ضمن فئة “الكوتور” كأحد أهم الأسماء السعودية المشاركة في أسبوع الرياض للموضة والذي أقيم في نسخته الثانية في الفترة بين 17 و 21 أكتوبر.

ويأتي عرض البشري الأول في السعودية بعنوان “الحب والحرية ” ايمانا منه باللحظة الفاصلة في تقديم عرضه في الرياض بعد سلسلة من العروض العالمية التي قدمها خلال مشواره في مختلف عواصم الموضة حول العالم ، ما بين فرنسا وإيطاليا وامريكا وروسيا بالإضافة الى عواصم أخرى.

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وأشار البشري بأنه استغرق عامين من العمل المتواصل لتحضير المجموعة الجديدة التي تكونت من أربعين قطعة من بينها خمس قطع للرجل، تنوعت بين الأبيض والأسود والرصاصي فيما جاءت الألوان الأحمر والبنفسجي في ختام المجموعة التي اعتمد فيها البساطة والأنوثة وجمع فيها لغة الحب، فيما كانت التفاصيل الصغيرة والمستوحاة بطريقة رمزية من مناطق المملكة هي التحدي الذي تم تنفيذه بطريقة معاصرة.

وقد ثّمن يحيى البشري الدور الذي تقوم به هيئة الأزياء لدعم صناعة الموضة في السعودية ودعم مصممي الأزياء من خلال أسبوع الرياض للموضة ، معبراً عن اعتزازه بتقديمه العرض الأهم في مشواره حتى الآن ، مؤكدا امتنانه للقيادة الكريمة وعراب الرؤية الذي منح الفرصة لكل موهوب وموهوبة ، وسوف يكون هذا الحدث ركيزة في عالم الموضة.

يذكر أن يحيى البشري يعتبر من رواد الموضة السعوديين ومن أوائل المصممين الذين حفروا أسمائهم محلياً وعالمياً و كان أول مصمم سعودي وعربي يشارك رسمياً ضمن أسبوع الموضة في باريس ، وله رصيد كبير من العروض العالمية.

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