الصندوق الثقافي يوقع مذكرة تفاهم مع “ثقة”

الرياض : البلاد

أعلن الصندوق الثقافي عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ثقة؛ للتعاون المشترك في دعم التحول الرقمي في خدمات الصندوق الثقافي، بهدف الإسهام في تعزيز تجربة الخدمات المقدمة للمنشآت ورواد الأعمال والمبدعين العاملين في القطاعات الثقافية الـ ١٦، وذلك في إطار جهود الصندوق في تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص وبناء شراكات فاعلة تسهم في تنمية وتعزيز الأثر الإيجابي للقطاع الثقافي.

وتمت مراسم توقيع المذكرة بحضور الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي الأستاذ ماجد بن عبدالمحسن الحقيل، والرئيس التنفيذي لثقة الأستاذ أيمن بن عبدالله الفلاج، ومثل الصندوق في التوقيع الرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة الأستاذ مهدي الألمعي، ومن جانب «ثقة» الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والشراكات الاستراتيجية المهندس بدر العُمري.

وتأتي المذكرة سعياً من الطرفين إلى توظيف التحول الرقمي في تطوير حلول تقنية متقدمة تعزز تجارب المستفيدين من خدمات الصندوق، وتسهم إيجابًا في نمو مشاريعهم الثقافية، حيث تشمل مجالات التعاون تبادل الدراسات والبيانات الداعمة لمجالات التحول الرقمي، وتبادل ومشاركة الخبرات بين الصندوق و«ثقة» فيما يتعلق بآليات تعزيز كفاءة الأعمال، إضافةً إلى تعظيم دور التقنية في استدامة أثر القطاع الثقافي اقتصاديًا واجتماعيًا.

يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، ولتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الارتقاء بأعمالهم الثقافية، وليكون للصندوق دوره الفاعل في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للثقافة، وأهداف رؤية المملكة 2030.