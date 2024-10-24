 يزيد الراجحي يتأهب لتحد جديد في رالي القصيم 2024

الدمام-البلاد

يتأهب بطل الراليات السعودي يزيد بن محمد الراجحي، المتصدر وحامل لقب البطولة السعودية تويوتا لخوض تحدٍ كبير هذا الأسبوع في رالي القصيم 2024، الجولة الثالثة من البطولة السعودية تويوتا، رفقة ملاحه الألماني تيمو غوتشالك. الثنائي المتميز سيخوض المنافسة على متن تويوتا هايلوكس، التي تُعدّ من أقوى المركبات وأكثرها صمودًا أمام التضاريس الصحراوية القاسية، استعدادًا لرالي داكار 2025.

هذا الحدث الرياضي البارز يُقام خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري وسط حماس كبير من عشاق رياضة السيارات في المملكة.

ويستمر الرالي لمدة ثلاثة أيام على مرحلتين منقسمة بالإضافة للمرحلة الإستعراضية التي تسبق المرحلتين خاضعة للسرعة بمجموع مسافة إجمالية 611 كيلومتراً.

وشهد اليوم الخميس انطلاق رالي القصيم بحفل إنطلاق الرالي في منتزه الوطني بالقصيم في الثانية ظهراً وبعد ذلك، كان السائقون على موعد مع المرحلة الاستعراضية تبلغ مسافتها 9 كيلومترات فقط في عسيلان حيث استعرض السائقون مهاراتهم وسيطرتهم على المسار القصير.

وفي يوم الجمعة، تنطلق المرحلة الأولى على مسافة تمتد 239 كيلومترًا، بينما ستقام المرحلة الثانية يوم السبت بمسافة خاضعة للسرعة120 كيلومتر. بعد ذلك، سيقام حفل اختتام الرالي وتوزيع الكؤوس في منتزه القصيم الوطني عند الساعة 4:00 مساءً.

وبعد تحقيق انتصارات ساحقة في رالي حائل ورالي تبوك، يسعى الراجحي إلى إضافة لقب جديد إلى سجله من خلال الفوز برالي القصيم هذا العام. يُظهر الراجحي مرة أخرى تفوقه وإصراره على تحقيق النجاحات المتتالية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، خاصة بعد تتويجه بلقب رالي القصيم في نسخة 2019 و2022 و 2023.

مشاركة يزيد الراجحي في رالي القصيم تؤكد جاهزيته واستعداده الكامل للمنافسات القوية المقبلة، حيث يأمل في تعزيز مكانته كأحد أبرز الأبطال في رياضة الراليات، والتحضير بأقصى طاقته لرالي داكار 2025.

وقال الراجحي قبيل إنطلاق الرالي: “رالي القصيم له مكانة خاصة بالنسبة لي، فهو ليس فقط محطة هامة في جدول الراليات السعودية، بل أيضاً فرصة رائعة لاختبار قدراتنا قبل التحديات الأكبر مثل رالي داكار. أنا وفريقي في قمة الجاهزية ونتطلع للفوز مجدداً هنا.”

” نقوم بتطويرالهايلوكس بشكل كبير بالتعاون مع فريق أوفردرايف، لتجهيزها للتعامل مع التضاريس الصعبة التي ستواجهنا في هذا الرالي، وأيضاً في رالي داكار المقبل. نعمل بجد لتقديم أفضل أداء ونأمل في إضافة لقب جديد إلى رصيدنا.”

كما أضاف: “أود أن أقدم جزيل الشكر إلى “جميل لرياضة المحركات” الراعي الرسمي، على دعمهم المستمر الذي يُعد جزءًا أساسيًا من نجاحنا. مع هذا الدعم، نحن قادرون على تحقيق أهدافنا والمنافسة على أعلى المستويات في عالم الراليات”

بدوره، قال تيمو غوتشالك: “رالي القصيم يمثل اختبارًا هامًا لنا في إطار استعداداتنا لرالي داكار. السيارة تطورت بشكل ملحوظ هذا الموسم، ونحن نعمل على التأكد من أنها جاهزة تمامًا للمنافسة الشرسة التي تنتظرنا. العمل مع يزيد دائمًا ممتع، هدفنا الآن هو تحقيق نتيجة ممتازة هنا، مع مواصلة التحضير لداكار حيث ستكون المنافسة على أعلى مستوى. نحن متحمسون لتحدي الصحراء السعودية من جديد”.