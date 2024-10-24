مانشيني يرحل عن تدريب الأخضر السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، إقالة الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الأول.
وذكر الاتحاد السعودي في بيان أن مجلس الإدارة توصل لاتفاق مع مانشيني لاتفاق مشترك، يتضمن انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مقدمًا له الشكر.
وأكد الاتحاد السعودي أن اسم المدرب القادم للمنتخب الوطني سيتم إعلانه خلال الأيام القليلة القادمة بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد بصفة نهائية.
وجاء إنهاء التعاقد مانشيني بعد تراجع نتائج الأخضر الذي تعقدت مهمته في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، حيث فقد الأخضر 7 نقاط على ملعبه بالتعادل أمام إندونيسيا والبحرين والخسارة أمام اليابان ليبقى في رصيده 5 نقاط بالمركز الثالث في مجموعته.
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