“سدايا” تفتح باب التسجيل في برنامج مسارات الذكاء الاصطناعي

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ممثلة في أكاديميتها اليوم عن فتح باب التسجيل في برنامج المسارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي لبناء قدرات 500 متخصص ومتخصصة من المؤهلين والمهتمين بالمجالات التقنية، وذلك عبر 4 مسارات مقدمة من DeepLearning.AI وجامعة ستانفورد، وتشمل: تعلم الآلة، ومعالجة اللغات الطبيعية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والرؤية الحاسوبية.

وبرنامج المسارات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي هو مجموعة من الدورات المتخصصة التي تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية في مجالات تحليل البيانات وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، ويبدأ التسجيل في البرنامج اعتبارًا من اليوم ويستمر أسبوعًا، بينما ينطلق البرنامج في 3 نوفمبر 2024م ويستمر خمسة أسابيع، يتلقى خلالها المشاركون تدريبًا شاملًا على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل: تعلم الآلة، والتعلم العميق، والشبكات العصبية، وفهم المبادئ النظرية التي بنيت عليها تلك التقنيات، وإتقان المهارات العملية والأدوات والمكتبات البرمجية لها.

ويتطلب القبول في البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومتخصصًا في المجالات التقنية أو من المهتمين بها ممن ينطبق عليهم متطلبات القبول، ويمكن للراغبين الانضمام إلى البرنامج بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://sdaia.gov.sa/ar/Sectors/BuildingCapacity/academy/bootcamps/Pages/MachineLearning.aspx، فيما سيحصل المشاركون في هذا البرنامج على تدريب شامل حول أحدث التقنيات مما يؤهلهم لدخول سوق العمل في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بثقة وكفاءة عاليتين.

ويأتي إطلاق هذه المعسكرات في إطار جهود “سدايا” لتعزيز التعلم وبناء القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي؛ بوصفها المرجع الوطني للبيانات والذكاء الاصطناعي ولكل ما يتعلق بهما من تطوير وتعامل وتنظيم في المملكة.