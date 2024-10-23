احتفالية NVIDIA Studio Nights 3 وتكريم المُبدعين وصنّاع المحتوى بجوائز مرموقة

البلاد – الرياض

احتفالية NVIDIA Studio Nights 3 هذا العام تحدث في الخامس والعشرين من أكتوبر لعام 2024، تُقيم انفيديا هذا الحدث لتوزيع الجوائز على صناع المُحتوى والمبتكرين في مختلف الفنون الرقمية بين الرسم والمونتاج والتأثيرات البصرية ومختلف الإبداعات الرقمية، تُزود انفيديا الفائزين بجوائز راقية تُساعدهم في رحلتهم الإبداعية.

ما هي فعالية NVIDIA Studio Nights 3؟

هذه النسخة الثالثة من فعالية انفيديا لتكريم المُبدعين وصانعي المحتوى والمبتكرين الذين يستغلون تقنيات NVIDIA القوية في عالم الذكاء الإصطناعي في عملهم خاصة المميزات التي تقدمها تعريفات NVIDIA Studio Drivers مع أفضل تطبيقات NVIDIA البارزة، يمكنك الآن التسجيل في المسابقة والمُشاركة في تصنيفات المُسابقة المختلفة لفرصة الفوز في واحدة من أفضل المسابقات المميزة لمبدعي المحتوى في العالم العربي، يأتي الحفل برعاية إنفيديا و Asus ProArt.

فئات المسابقة المختلفة

يمكن للمشاركين التسجيل في 5 فئات مختلفة، كل فئة تختص بنوع معين من الفنون الإلكترونية التي يمكنك استغلال الـ NVIDIA Studio بها وهي كالتالي

1- NVIDIA Canvas Art

استعمل NVIDIA Canvas في إبداعاتك وحول بعض الرسومات البسيطة الى أفضل تفاصيل وأكثرها دقة وجمال، انفيديا كانفاس يحول خطوط الفرشاة البسيطة الى رسومات حقيقية ومتكاملة والمبدع فقط من يستغل هذه الخطوط في رسم أفضل الرسومات، سيتم طباعة أفضل أعمال لـ 10 أشخاص وتوزيعهم في الحدث للتصويت والعمل الحائز على أعلى أصوات سيحصل على الجائزة

2- مسابقة التصميم المعماري

أنشأ نموذجًا معماريًا ثوريًا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك يحمل الطابع الثوري الجديد البعيد عن كل التصاميم التقليدية العادية واستغل قوة جهاز RTX الخاص بك في التصميم، قم بمشاركة الملف والرسومات وان تم اختيارك سيتم عرض عملك في الحفلة.

3- التصوير

التقط صورة جيدة وقم بتعديلها لتحسينها الى أفضل شكل ممكن وأفضل ضبط للألوان وخلافه وقدم ملف الصورة الأساسي والملف المُعدل الى المسابقة وسيتم اختيار الفائز من قبل لجنة التحكيم وتركه ليشرح الصورة وتعديلاتها أثناء الفعالية.

4- تصوير الفيديو

شارك فيديو قصير من تصويرك ومن تعديلك وقدم الملف النهائي وملف المصدر الخاص بالفيديو الى المسابقة، سيتم اختيار الفائز من قبل لجنة التحكيم ليعدل الفيديو أمام الجميع مباشرة ويشرح هذا التعديل بشكل مباشر في الفعالية

5- المؤثرات الخاصة CGI

أنشأ عملك الخاص بمختلف المؤثرات البصرية المُذهلة وقدم مشروعك الخاص مع ملف المصدر الخاص بك، ستقوم لجنة التحكم باختيار الفائز كذلك ليظهر على مسرح المسابقة ويقوم بشرح تعديله والتعديل مباشرة أثناء الحفلة أمام الجمهور.

جوائز NVIDIA Studio Nights 3

تعد انفيديا الفائزين بجوائز قوية من الحفلة؛ حيث سيحصل كل فائز على جهاز كمبيوتر محمول من أسوس برو ارت مزود ببطاقة NVIDIA RTX أو بطاقة رسوميات مع ظهور أعماله في الفعالية والظهور على وسائل الإعلام الرائدة في المملكة العربية السعودية، تُقدم الهداية من شركة Asus من اجهزة Asus ProArt الرائدة التي تقدم دعم قوي لكل برامج الاستوديو من انفيديا وتُعطي صناع المحتوى تجربة لا مثيل لها.

متى تُقام الفعالية؟

تُقام الفعالية يوم الجمعة 25 أكتوبر عام 2024 وتبدأ الساعة 5:30 مساءًا في VOV في واجهة روشن في عاصمة المملكة الرياض، ونتمنى التوفيق لكل المشاركين في الحفل والحصول على أفضل الجوائز من انفيديا.