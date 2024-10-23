“بوليفارد سيتي” تعزز الخيارات الترفيهية بفعاليات وأنشطة متنوعة

الرياض : البلاد

تتيح بوليفارد رياض سيتي في إطار فعاليات موسم الرياض 2024، مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية التي تشمل الألعاب الرياضية والإلكترونية والاجتماعية، مما يجعلها وجهة مميزة تجمع بين الترفيه المحلي والعالمي، إذ تعتمد خيارات الترفيه في المنطقة على سيكولوجية مبتكرة تستهدف تلبية رغبات الزوار المختلفة مع مراعاة ميولهم عبر إرساء مفاهيم حديثة تستدعي الفرح والسعادة.

وتتميز بوليفارد رياض سيتي بأجوائها الجمالية المليئة بالعروض الفنية، سواء من خلال الجداريات والممرات التي تحاكي شوارع ومناطق عالمية تنتمي إلى ثقافات وقارات مختلفة، أو عبر الأنغام الموسيقية والإضاءات التي تضفي حيوية على التجربة.

كما تقدم المنطقة ألوانًا متنوعة من الفعاليات، والمسارح والعروض المسرحية والغنائية إلى المطاعم والمقاهي الفاخرة، والملاعب الرياضية التي تلبي اهتمامات عشاق الرياضة.

وتُعد بوليفارد رياض سيتي واحدة من أبرز الوجهات الترفيهية في موسم الرياض 2024، حيث تحتضن فعاليات عالمية ومحلية تشمل الحدائق الخلابة، مراكز الألعاب العالمية، المتاجر المتنوعة، والمطاعم الفاخرة، مما يجعلها محطة مثالية للعائلات والأفراد الباحثين عن تجربة ترفيهية متكاملة.