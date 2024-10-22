5 كؤوس تشهدها سباقات موسم الرياض في الأسبوع الثاني

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الرياض – محمد الجليحي

ينظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض الأسبوع الثاني من موسم سباقات الرياض في حفلاته الثلاث 43 و44 و45 أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 24 و25 و26 من أكتوبر 2024 وتصل قيمة الجوائز إلى قرابة الثلاث ملايين ريال ويتألف كل يوم من إثنا عشر شوطًا تختلف فيها درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثروبيرد والخيل العربية الأصيلة، ويبدأ أولى أشواط يوم الخميس للخيل المبتدئة لأعمار الثلاث سنوات على مسافة 1200 متر والذي سينطلق في تمام الساعة 3:30 عصرًا ويشارك فيه 20 جوادًا، ويختتم يوم الخميس بالشوط الثاني عشر المخصص للخيل المبتدئة المنتجة محلياً أعمار الأربع والخمس سنوات على مسافة الميل 1600 متر.

سباقات يوم الجمعة

تشهد سباقات يوم الجمعة منافسات قوية وأشواطا مميزة من أبرزها الشوط التاسع على كأس الاستخبارات العامة للجياد مفتوح الدرجات أعمار الثلاث سنوات فأكثر، على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتنصب الترشيحات للجواد كايراما للأمير سلطان بن مشعل بن عبدالعزيز وبتدريبات شالح العضياني وبقيادة الخيال وجبرتو راموس وكذلك الإسم المرشح الآخر الجواد المرتجز للأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز وبتدريبات نيكولاس بكالارد وبقيادة الخيال عادل الفريدي، فيما خصص الشوط الثاني عشر لكأس أفريقيا للخيل المنتجة محلياً على مسافة 1800 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويشارك في هذا الكأس الجواد اللامع والمميز ” المبير ” للمالك نغيمش فهد عبدالهادي العجمي وبتدريبات حمد ال رشيد وبقيادة الخيال فيكتور جوتيرز، ويشارك أيضاً الجواد المرشح الجماني للمالك ماجد مهل وصل البقمي وبتدريبات غيث الغيث.

سباقات يوم السبت

أشواط قوية وكؤوس عديدة تشهدها سباقات يوم السبت، في الشوط الرابع خصص لكأس آسيا للأفراس المنتجة محلياً على مسافة 1400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وتنصب الترشيحات للأفراس طيبة فال وعادات بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة كلاً من عبدالله الفيروز وريان الطويرش.

وفي الشوط العاشر الذي يحمل اسم كأس وزارة الدفاع للفئة الثالثة محلياً المخصص للخيل المنتجة محلياً أعمار الثلاث سنوات وعلى مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 165 ألف ريال، وتذهب المعطيات والترشيحات للجوادين وكيد ويروع لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات أحمد محمود وبقيادة كلاً من عبدالله الفيروز وريان الطويرش،

وفي الشوط الثاني عشر والأخير من أمسية يوم السبت خصص لكأس إمارة منطقة الشرقية على مسافة 2400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال،

ويبرز المرشح الأول للكأس الجواد جاك ريد كلاود الذي يحمل تصنيف 107 للمالك فهيد متعب فهاد السبيعي وبتدريبات سلمان العضياني وبقيادة الخيال عادل الفريدي وينافسه الجواد لوقانيني لأبناء فيحان فيصل المنديل وبتدريبات ثنيان الثنيان وبقيادة الخيال اليكسس مورينو.