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استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا وبيت لاهيا

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1446 هـ      22 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

القدس المحتلة : متابعات

استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، على مخيم جباليا ومنطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 12 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، في قصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف تجمعات للنازحين في بيت لاهيا، كما استشهد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منطقة العلمي بمخيم جباليا المحاصر للأسبوع الثالث على التوالي.

وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، كما شهدت عدة مدن وبلدات فلسطينية حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل والعبث بمحتوياتها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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