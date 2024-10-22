استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جباليا وبيت لاهيا

القدس المحتلة : متابعات

استشهد 20 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، على مخيم جباليا ومنطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 12 شهيدًا بينهم أطفال ونساء، في قصف مدفعي إسرائيلي عنيف استهدف تجمعات للنازحين في بيت لاهيا، كما استشهد ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منطقة العلمي بمخيم جباليا المحاصر للأسبوع الثالث على التوالي.

وفي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة نابلس، وسط إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين، كما شهدت عدة مدن وبلدات فلسطينية حملة اعتقالات ومداهمات للمنازل والعبث بمحتوياتها.