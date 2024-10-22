“آل نصفان” يهدي الوطن لقب اسكواش الآسيوية

الرياض – هاني البشر
حقق محمد آل نصفان لقب بطولة قطر الآسيوية للشباب، التي أقيمت في دولة قطر، خلال الفترة من 18- 21 أكتوبر الجاري بمشاركة 10 دول.
جاء فوز اللاعب السعودي الشاب، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على حساب المصري يحيى الأبيض 3/0؛ ليهدي بلاده إنجازًا لافتًا في مسيرته الدولية المميزة.
بدأ نصفان مشواره في البطولة من خلال دور الـ16؛ حيث تغلب على الباكستاني هاريس زاهيد 3/0، ثم تخطى الباكستاني محمد فرقان في دور الثمانية بنتيجة 3/0.
وفي دور الأربعة فاز نصفان على اللاعب الباكستاني يحيى خان بنتيجة 3/0، قبل أن يخوض المباراة النهائية، والتي من خلالها تمكن من تحقيق اللقب.