الرياضة

“آل نصفان” يهدي الوطن لقب اسكواش الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time19 / ربيع الآخر / 1446 هـ      22 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
حقق محمد آل نصفان لقب بطولة قطر الآسيوية للشباب، التي أقيمت في دولة قطر، خلال الفترة من 18- 21 أكتوبر الجاري بمشاركة 10 دول.

جاء فوز اللاعب السعودي الشاب، بعد أن تغلب في المباراة النهائية على حساب المصري يحيى الأبيض 3/0؛ ليهدي بلاده إنجازًا لافتًا في مسيرته الدولية المميزة.


بدأ نصفان مشواره في البطولة من خلال دور الـ16؛ حيث تغلب على الباكستاني هاريس زاهيد 3/0، ثم تخطى الباكستاني محمد فرقان في دور الثمانية بنتيجة 3/0.

وفي دور الأربعة فاز نصفان على اللاعب الباكستاني يحيى خان بنتيجة 3/0، قبل أن يخوض المباراة النهائية، والتي من خلالها تمكن من تحقيق اللقب.

 

من جانبه، هنأ الدكتور عادل العقيلي رئيس الاتحاد السعودي للاسكواش اللاعب محمد آل نصفان، بعد تحقيقه لقب البطولة الآسيوية، مشيدًا بتميز اللاعب، واستمراره في حصد الإنجازات الخارجية، التي تأتي بعد فوزه مؤخرًا بلقب بطولة نوردك الدولية في السويد، وبطولة الدنمارك الأوروبية للشباب والناشئين تحت 17 عامًا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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