مرة أخرى.. القحطاني يواجه الحياصات في نهائي “دوري المقاتلين المحترفين” بالرياض

بطل العرب في وزن الريشة.. الحياصات أم القحطاني؟

الرياض – هاني البشر

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين PFL MENA أن البطل السعودي عبد الله القحطاني سيواجه نظيره الأردني عبد الرحمن الحياصات في نهائي وزن الريشة لبطولة الفنون القتالية المختلطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المقرر إقامته يوم 29 نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض، جاء هذا النزال المرتقب بعد اضطرار اسلام رضا على الخروج من المنافسات بسبب انقطاع كامل في رباط الكاحل الذي تعرض له خلال التدريبات.

القحطاني كان قد خسر في نصف النهائي أمام الحياصات، الذي يحمل لقب “الكوبرا”، في مفاجأة قوية ضمن منافسات البطولة. هذا النهائي يمثل فرصة للقحطاني للثأر والحصول على الحزام بعد المواجهة السابقة بينهما.

وفي يوم 29 نوفمبر، سيكون عشاق الفنون القتالية على موعد مع يوم تاريخي وغير مسبوق، حيث سيشارك أبطال الدوري العالمي في النزالات النهائية بجانب أبطال دوري منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما سيجعل هذا اليوم يوماً استثنائياً وحاسماً على الحزام.

وفي باقي المواجهات، سيتقابل الايراني المخضرم محمد محسن سيفي مع اللبناني جورج عيد، المعروف بلقب “البلدوزر”، في نهائي الوزن الخفيف. كما سيتواجه المصري عمر الدفراوي مع الكويتي محمد الأقرع في نهائي وزن الوسط، بينما سيخوض المغربي رشيد الحازومي نزالاً ضد العراقي علي طالب في نهائي وزن الديك.

من بين أبرز اللحظات المنتظرة أيضاً، ستكون مشاركة المقاتلة السعودية هتان السيف، التي ستدخل التاريخ كأول لاعبة سعودية تشارك في حدث عالمي ضمن الموسم العالمي لدوري المقاتلين المحترفين، حيث ستتنافس في وزن الذرة للسيدات في نفس اليوم.

هذا الحدث الضخم يأتي في إطار تعزيز مكانة المملكة كوجهة رائدة في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية القارية والعالمية، تماشياً مع رؤية السعودية 2030، بما يعزز مكانتها كمركز متقدم للرياضيين والجماهير من مختلف أنحاء العالم.