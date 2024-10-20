معالي نائب وزير الرياضة يتوّج الفائزين في نزال (معركة العمالقة)

الرياض – هاني البشر
تصوير – عبدالرحمن الخزيم
اختتمت صباح اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024م؛ منافسات نزال (معركة العمالقة)، الذي استضافته المملكة في العاصمة الرياض بقاعة ميادين، بإشراف وزارة الرياضة وتنظيم الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع الرابطة العالمية للفنون القتالية (PFL).
وقد توّج معالي نائب وزير الرياضة بدر بن عبد الرحمن القاضي، الكاميروني فرانسيس نجانو؛ الفائز في النزال الرئيس في (معركة العمالقة) في فئة الوزن الثقيل، كما توّج معاليه البرازيلية كريس سايبورغ بلقب وزن الريشة للسيدات، والأمريكي جوني إبلين؛ الذي فاز بلقب وزن المتوسط.
وتمكّن الكاميروني نجانو من الفوز، وأن يسجّل عودته بطريقة متميزة لمنافسات فنون القتال المختلطة بعد عامين من الانقطاع، رافعًا رصيده من الانتصارات إلى 18 انتصارًا، ومُلحقًا الهزيمة الرابعة بفيريرا خلال مسيرته. وتفوق الكاميروني على خصمه من خلال الضربة القاضية في الجولة الأولى بعد قرابة 3 دقائق ونصف وسط حضور جماهيري كبير داخل القاعة، ومتابعة من ملايين المشاهدين حول العالم.
وتحدث الكاميروني نجانو بعد فوزه بلقب العالم للوزن الثقيل بقوله:” أشكر فريقي الفني، وعائلتي على مساعدتهم لي، وأتقدم بجزيل الشكر للمملكة على استضافة هذا الحدث العالمي، ولا أخفيكم بأنني أشعر بأنني بين عائلتي هنا عندما أكون متواجدًا في السعودية”.
وتابع:” لم يكن الفوز سهلًا كما يظنه الجميع؛ قياسًا على أن النزال استغرق دقائق بسيطة، التحضير لهذا اللقاء بدأ منذ أكثر من عام، ولقد تأثرت كثيرًا حين أستطعت الفوز، خصوصًا بأني قد واجهت تحديات صعبة على الصعيد الشخصي في العام الجاري، ولكنني لعبت بعاطفة كبيرة ساعدتني كثيرًا في تحقيق هذا الانتصار التاريخي”.
إلى ذلك، وفي مواجهة لقب بطولة العالم لوزن الريشة للسيدات نجحت البرازيلية كريس سايبورغ، في التغلب على مواطنتها لاريسا باشيكو بطلة العالم، بإجماع الحكام بعد خمس جولات من المنافسة الشديدة؛ لتنجح بذلك نجمة الفنون القتالية سايبورغ في إضافة لقب جديد لسجلها الحافل بالإنجازات، فيما استطاع الأمريكي جوني إبلين أن يحافظ على لقبه للوزن المتوسط أمام خصمه الإنجليزي فابيان إدواردز، وذلك أيضًا من خلال إجماع الحكام.
وفي مواجهات أخرى من البطاقات الرئيسة للحدث؛ تمكن الإيرلندي بول هيوز من إحداث مفاجأة بفوزه على الأمريكي إيه جاي ماكي عبر قرار منفصل بين الحكام، كما تمكن الألماني ظفر محسن من التغلب على السويسري حسين كاديماجوماييف بقرار جماعي من الحكام.
وكان الحدث قد انطلق من خلال مجموعة من مواجهات البطاقة التمهيدية، التي افتتحت من خلال لقاء المغربي طه بن داوود والسوداني طارق إسماعيل، حيث كانت الغلبة للمغربي طه، كما حافظ الإنجليزي إبراهيم إبراهيموف على سجله الخالي من الهزائم بعد تغلبه على الإسباني ناتشو كامبوس، وانتصر الروسي ماكاشارب زاينوكوف على الأمريكي ديدريك ساندرز، فيما نجح الأمريكي روفيون ستوتس في الفوز على منافسه البرازيلي ماركوس برينو.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت مساء أمس السبت عن استضافة المملكة لنهائيات دوري المقاتلين المحترفين للموسم الحالي 2024؛ التي ستحتضنها مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024 م، بمشاركة نخبة اللاعبين العالميين، لتؤكد بذلك المملكة تفوقها في ملف استضافة كبرى الأحداث الرياضية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يعزز من كونها وجهة رائدة لكل الرياضيين في كافة المحافل القارية منها والعالمية.