“تعليم مكة” يدعو الطلاب للتسجيل في مسابقة بيراس موهبة 2024

مكة المكرمة : البلاد

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الطلاب والطالبات من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي للتسجيل في مسابقة “بيبراس موهبة” 2024 ، التي تنظمها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”.

وأوضحت الإدارة أن مسابقة “بيبراس موهبة” تشجع الطلاب والطالبات على مهارات حل المسائل ومفاهيم المعلوماتية التي تشمل المقدرة على تحويل المسائل الصعبة إلى عناصر سهلة، والتعرف على مبادئ الخوارزميات والأنماط والتجريد، واختبار قدرة الطالب على التفكير في حل المشكلات، وتعلم طرق الحل المنهجي بطريقة غير مباشرة وحل أكبر عدد ممكن من المسائل في الوقت المخصص، مبينة أن التسجيل في المسابقة ينفذ باللغتين العربية والإنجليزية، ويستمر إلـى يوم 9 من ديسمبر المقبل، وسيكون موعد الاختبار الرسمي في 21 ديسمبر.

يُذكر أن مسابقة “بيبراس موهبة” مسابقة دولية تنظم – عن بُعد -، في الفكر المعلوماتي والمنطق والتفكير الحسابي بين طلاب المدارس، ويشارك فيها أكثر من مليوني طالب وطالبة من أكثر من 70 دولة.