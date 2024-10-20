الرياضة المملكة تستضيف نهائيات دوري المقاتلين المحترفين لموسم 2024 في الرياض

الرياض – هاني البشر أعلنت وزارة الرياضة استضافة المملكة لنهائيات دوري المقاتلين المحترفين للموسم الحالي 2024، والتي ستحتضنها مدينة الرياض يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر 2024 م، بمشاركة نخبة اللاعبين العالميين، بإشراف وزارة الرياضة، وتنظيم الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، بالتعاون مع رابطة دوري المقاتلين المحترفين العالمية. ومن المنتظر أن يشهد الحدث إقامة 6 مواجهات في النهائيات التي تحتضنها المملكة لأول مرة، وذلك في فئات: (الوزن الثقيل، وزن الخفيف الثقيل، وزن الوسط، الوزن الخفيف، وزن الريشة، ووزن الذبابة للسيدات) مع تقديم مجموع جوائز مالية استثنائية تبلغ 6 ملايين دولار؛ بواقع مليون دولار لكل فائز في النزالات الـ(6) الكبرى التي يضمها الحدث. وتجمع مواجهة لقب الوزن الثقيل الروسي دينيس جولتسوف ومواطنه أوليج بوبوف، فيما تجمع مواجهة لقب الوزن الخفيف الروسي جادشي رابادانوف ومنافسه الأمريكي برنت بريموس، على أن يجمع نزال لقب وزن الوسط الروسي ماغوميد أومالاتوف ومواطنه شاميل موساييف، وسيواجه الأمريكي إيمبا كاسانجاناي خصمه التركمانستاني دوفيلجان ياغشيمورادوف على لقب الوزن الخفيف الثقيل، وأما لقب وزن الريشة فيشهد مواجهة بين الإنجليزي بريندان لوفنان ضد الروسي تيمور خيزرييف، وفي المواجهة النسائية، ستُقام مواجهة لقب وزن الديك بين الإنجليزية داكوتا ديتشيفا ضد البرازيلية تايلا سانتوس. كما يتضمن الحدث إقامة مواجهات ضمن نهائيات الموسم الافتتاحي لدوري المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تبرز مواجهة المقاتلة السعودية هتان السيف كأول لاعبة سعودية عبر التاريخ تشارك في حدث عالمي ضمن الموسم العالمي لدوري المقاتلين المحترفين، على أن يتم تحديد منافستها في وزن الذرة للسيدات لاحقاً. وفي باقي المواجهات التي سيسمح فيها لأول مرة في تاريخ الدوري، باستخدام المرفقين في اللعب، سيواجه الكويتي محمد الأقرع منافسه المصري عمر الدفراوي في فئة المتوسط، أما في فئة وزن الخفيف فيخوض اللبناني جورج عيد نزالًا ضد الإيراني محسن محمد صيفي، وفي فئة وزن الريشة، يلاقي المصري إسلام رضا منافسه الأردني عبدالرحمن الحياصات، وأخيرًا في فئة وزن الديك، سيلعب المغربي رشيد الهزومي مع السويدي علي طالب. ويتفرّد دوري المقاتلين المحترفين باتباعه نظام الموسم الرياضي، حيث يتنافس المقاتلون من مختلف أنحاء العالم ضمن موسم اعتيادي، ومع نهاية الموسم يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لمرحلة التصفيات، ليتواجه المتأهلان من تلك المرحلة على لقب بطولة الفئة. يأتي هذا الحدث تأكيدًا على المكانة المتميزة التي تحظى بها المملكة في المجال الرياضي كغيره من المجالات، من خلال استضافة أكبر وأهم البطولات والفعاليات الرياضية القارية والعالمية، تماشيًا مع الجهود الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبما يجسد مركزها المتقدم كوجهة مفضلة لكل الرياضيين والجماهير من مختلف أنحاء العالم.