الثقافية

الأمير فيصل بن سلمان يلتقي رئيس جمعية المكتبات والمعلومات السعودية

صحيفة البلادaccess_time17 / ربيع الآخر / 1446 هـ      20 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

 التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية، رئيس جمعية المكتبات والمعلومات السعودية الدكتور فايز العتيبي.

 واستمع سموه خلال اللقاء، إلى شرح عن الجمعية ودورها الرئيس في علم المكتبات والمعلومات، واهتمامها بتطوير المفاهيم والخدمات المرتبطة بمجال المكتبات والمعلومات، إضافة إلى تقديم المشورة العلمية والمهنية في مجالات التخصص للارتقاء بالأعمال والممارسات العملية في المؤسسات المعلوماتية المعتمدة على المعايير والمقاييس الخاصة بمهنة المكتبات والمعلومات.

 كما شهد اللقاء بحث أوجه التعاون بين المكتبة الوطنية والجمعية بما يخدم قطاع المكتبات ويعزز من دورها وحضورها، والتفاعل مع المستفيدين والباحثين وتشكيل الأطر والأسس لتحقيق الرؤى المعرفية المشتركة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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