الرياضة “أرجوان” تستعد لتحدي “رالي القصيم 2024 “

الدمام-البلاد

بعد تحقيقها وصافة فئة “سايد باي سايد” العام الماضي، تواصل أرجوان عمار مشاركتها في الموسم الحالي من البطولة 2024. تستعد المتسابقة، برفقة ملاحها الإماراتي خالد الكندي، لخوض تحدٍ جديد في رالي القصيم، الجولة ما قبل الأخيرة من بطولة السعودية تويوتا للراليات 2024. يُعتبر هذا السباق من أبرز جولات البطولة، حيث يتنافس السائقون والملاحون في أجواء مليئة بالإثارة والتحدي عبر التضاريس الصحراوية الصعبة. كما يُعدّ فرصة مهمة لتحقيق النقاط والحفاظ على موقع متقدم في التصنيف العام قبل الجولة الختامية.

حققت أرجوان نتائج لافتة في مشاركتها الأخيرة خلال الجولة الثانية من البطولة في رالي تبوك 2024، حيث قدمت أداءً مميزًا في فئة “سايد باي سايد” (SSV) إلى جانب ملاحها الكندي. ومع اقتراب انطلاق رالي القصيم، تتطلع أرجوان عمار لمواصلة تقديم أداء استثنائي يعكس طموحاتها الكبيرة. وهي مستعدة للاستفادة من تجاربها السابقة لتعزيز فرصها في المنافسة على مركز متقدم في الترتيب العام.