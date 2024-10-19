شهدت مشاركة 120 لاعباً.. السهلي والسلمي يتوجان ببطولة مكة لـ”البلوت”

جدة : البلاد
توج لاعبا نادي الرعد عبدالعزيز السهلي، وعماد السلمي بالمركز الأول في بطولة مكة لـ”البلوت” التي نظمتها البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إحدى مبادرات مركز برنامج جودة الحياة، بمشاركة 120 لاعباً، بجوائز قدرها 20 ألف ريال، فيما حل في المركز الثاني نادي أول، والثالث نادي الدرب.
واستهدفت البطولة جميع هواة البلوت في منطقة مكة المكرمة، ولُعبت وفق النظام السويسري؛ من خمس جولات، يتأهل منها أربعة فرق تتنافس فيما بينها بنظام خروج المغلوب.
وتأتي بطولة البلوت للهواة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشرف عليها البوابة لتنمية قطاع الهوايات في جميع أنحاء المملكة، ولها دور كبير في تحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود في المجتمع.
وقد بلغ عدد أندية الهواة المسجلة في بوابة “هاوي” أكثر من 1308 نادي، فيما وصل عدد الأعضاء المسجلين في البوابة إلى ما يزيد عن 72714 هواة، بينما بلغ عدد الهوايات المصنفة على البوابة أكثر من 219 هواية.
وتعتمد لعبة البلوت على التركيز والذكاء في طريقة لعب الورقة بين الفريقين المتنافسين، في الوقت الذي تأتي فيه البطولة لتعزيز أنماط الحياة الإيجابية للفرد والمجتمع من خلال تعزيز القدرة على سرعة البديهية وتنمية الذاكرة المؤقتة والمساهمة في بناء بيئة ترفيهية جاذبة وقادرة على التميز والإبداع.