الرياضة المحليات

شهدت مشاركة 120 لاعباً.. السهلي والسلمي يتوجان ببطولة مكة لـ”البلوت”

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1446 هـ      19 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

توج لاعبا نادي الرعد عبدالعزيز السهلي، وعماد السلمي بالمركز الأول في بطولة مكة لـ”البلوت” التي نظمتها البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إحدى مبادرات مركز برنامج جودة الحياة، بمشاركة 120 لاعباً، بجوائز قدرها 20 ألف ريال، فيما حل في المركز الثاني نادي أول، والثالث نادي الدرب.

واستهدفت البطولة جميع هواة البلوت في منطقة مكة المكرمة، ولُعبت وفق النظام السويسري؛ من خمس جولات، يتأهل منها أربعة فرق تتنافس فيما بينها بنظام خروج المغلوب.

وتأتي بطولة البلوت للهواة ضمن سلسلة من الفعاليات التي تشرف عليها البوابة لتنمية قطاع الهوايات في جميع أنحاء المملكة، ولها دور كبير في تحفيز الأفراد على ممارسة هواياتهم بمختلف فئاتهم العمرية، وتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة، مع التركيز على بث روح التنافس الرياضي المحمود في المجتمع.

وقد بلغ عدد أندية الهواة المسجلة في بوابة “هاوي” أكثر من 1308 نادي، فيما وصل عدد الأعضاء المسجلين في البوابة إلى ما يزيد عن 72714 هواة، بينما بلغ عدد الهوايات المصنفة على البوابة أكثر من 219 هواية.

وتعتمد لعبة البلوت على التركيز والذكاء في طريقة لعب الورقة بين الفريقين المتنافسين، في الوقت الذي تأتي فيه البطولة لتعزيز أنماط الحياة الإيجابية للفرد والمجتمع من خلال تعزيز القدرة على سرعة البديهية وتنمية الذاكرة المؤقتة والمساهمة في بناء بيئة ترفيهية جاذبة وقادرة على التميز والإبداع.

وعبر الثنائي الفائز بالمركز الأول عبدالعزيز السهلي وعماد السلمي، عن سعادتهما بهذا الإنجاز لنادي الرعد والفوز ببطولة هاوي في منطقة مكة المكرمة. وعبرا عن شكرهما وامتنانهما لمنصة هاوي على دعمها الكبير لهذه الهواية، وأثنيا على التنظيم الجيد للبطولة التي شهدت منافسة قوية وممتعة.

وسبق للبوابة الوطنية للهوايات “هاوي” تنظيم العديد من البطولات في مختلف مناطق المملكة، ومن المنتظر أن يتم تنظيم المزيد خلال الأشهر المقبلة.

 يذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، يشهد نموًا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى مركز برنامج جودة الحياة؛ الذي أسس مع 12 جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات (هاوي)، التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، إلى جانب التوعية المستمرة بأهمية ممارستها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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