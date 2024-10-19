دعم وتمكين الأسر المنتجة في “موسم الرياض”

الرياض : البلاد

بحضور معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، وقع سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس فيصل بافرط، وسعادة الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم وتمكين الأسر المنتجة ورواد الأعمال وذلك في فعاليات موسم الرياض 2024.

وتتضمن الاتفاقية تنظيم مشاركة الأسر المنتجة ورواد الأعمال في موسم الرياض من خلال تخصيص منافذ بيع في مواقع رئيسية مثل منطقة بوليفارد وورلد، ما يتيح لهم الفرصة لعرض منتجاتهم وتسويقها على نطاق واسع. كما تشمل الاتفاقية تمكين رواد الأعمال ، إلى جانب دعم وتمكين الأسر المنتجة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تمكين الفئات المستهدفة من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتنظيمي، بالإضافة إلى إبراز المنتج السعودي، وإسهامات الأسر المنتجة ورواد الأعمال.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود المشتركة بين الجهات الحكومية بهدف دعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 عبر تعزيز المحتوى المحلي، ودعم نمو واستدامة قطاع الترفيه، الذي يساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني.