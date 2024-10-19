الرياضة

شاهد| التعادل يخيم على مواجهة الرائد والوحدة

صحيفة البلادaccess_time16 / ربيع الآخر / 1446 هـ      19 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة الرائد والوحدة، التي اُقيمت مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من عمر دوري روشن السعودي.

تقدم الوحدة عن طريق عبدالعزيز نور في الدقيقة 47 ، ولكن جاء الرد سريعًا من فريق الرائد بواسطة كل من أمير سعيود، ونواف آل ساهلي في الدقيقتين 53 و65 من عمر المباراة.

ونجح نواف الساهلي من تسجيل هدف قاتل لمصلحة الوحدة في الدقيقة 8 من الوقت البديل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.

بتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى النقطة 8 محتلاً المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن، ووصل الوحدة إلى النقطة السادسة في المركز الرابع عشر.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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