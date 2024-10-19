شاهد| التعادل يخيم على مواجهة الرائد والوحدة

البلاد- جدة
خيم التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مواجهة الرائد والوحدة، التي اُقيمت مساء اليوم السبت، ضمن الجولة السابعة من عمر دوري روشن السعودي.
تقدم الوحدة عن طريق عبدالعزيز نور في الدقيقة 47 ، ولكن جاء الرد سريعًا من فريق الرائد بواسطة كل من أمير سعيود، ونواف آل ساهلي في الدقيقتين 53 و65 من عمر المباراة.
ونجح نواف الساهلي من تسجيل هدف قاتل لمصلحة الوحدة في الدقيقة 8 من الوقت البديل لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي.
بتلك النتيجة، رفع الرائد رصيده إلى النقطة 8 محتلاً المركز الحادي عشر في ترتيب دوري روشن، ووصل الوحدة إلى النقطة السادسة في المركز الرابع عشر.
تعادل مثير بين الرائد والوحدة 🔥
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الرائد_الوحدة | #SSC pic.twitter.com/nb6RnSwzTU
— SSC (@ssc_sports) October 19, 2024