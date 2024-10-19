اختتام دورة الألعاب السعودية الثالثة

أُسدل الستار أمس “الجمعة” على منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب السعودية 2024، أكبر حدث رياضي وطني، التي انطلقت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في الثالث من أكتوبر الجاري. وأقيم حفل الختام في صالة وزارة الرياضة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض, وتضمن مسيرة الأبطال وكلمة لمعالي نائب وزير الرياضة بدر القاضي, أشاد فيها بالمستويات المميزة التي شهدتها الدورة، معلنًا نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة, اختتام منافسات الدورة بنسختها الثالثة، متطلعًا أن تكون قد صنعت حافزًا كبيرًا لأبطال المملكة، مثمنًا في هذا الصدد الجهود التي قدمها الجميع خلال المنافسات من لاعبين وإداريين ومنظمين، وتوجوه بهذا النجاح من الجانبين التنظيمي والفني.

كما شهد الحفل إنزال علم دورة الألعاب السعودية، وإطفاء شعلتها. يُذكر أن دورة الألعاب السعودية أقيمت خلال الفترة (3 إلى 17) أكتوبر 2024م، وتنافس خلالها أكثر من ٩٠٠٠ لاعب ولاعبة في 52 رياضة فردية وجماعية، تضمنت 7 رياضات مخصصة للرياضات البارالمبية، و10 رياضات استعراضية، و15 رياضةً للشباب، بمجموع جوائز مالية تتجاوز 200 مليون ريال.