 آل الشيخ يعلن عن شراكة إستراتيجية مع BOXXER

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبد المحسن آل الشيخ عن شراكة استراتيجية جديدة بين موسم الرياض، ومروج الملاكمة BOXXER، تبدأ بحدث “هاي فولتج” في CopperBox Arena بلندن اليوم (السبت) بمشاركة النجم الصاعد آدم عظيم والمقاتل المتألق أوهارا ديفيس.
بموجب هذه الشراكة، سيصبح “موسم الرياض” الشريك الرسمي لجميع فعاليات BOXXER في المملكة المتحدة وإيرلندا، حيث سيتم دمج الشراكة في أنشطة الترويج السابقة لكل فعالية وفي الليالي القتالية ذاتها.
وتجمع هذه الشراكة بين كيانين يتشاركان الرؤية في الابتكار، وتعزيز رياضة الملاكمة على مستوى عالمي. وقد حققت رياضة الملاكمة في السعودية قفزات نوعية خلال الأشهر الـ12 الماضية بفضل فعاليات موسم الرياض، وتؤكد هذه الشراكة الجديدة التزام الموسم بمستقبل الملاكمة من خلال دعم أمسيات قتالية مميزة تشد انتباه الجماهير في المملكة المتحدة وإيرلندا وحول العالم.
BOXXER،التي تأسست عام 2018 على يد بن شالوم، وسرعان ما أصبحت إحدى أبرز شركات الترويج في عالم الملاكمة. تُبث فعالياتها حصريًا عبر Sky Sports في المملكة المتحدة وإيرلندا، وتمتد شراكاتها الدولية إلى أكثر من 150 منطقة، بما في ذلك اتفاقية بث مع NBC في الولايات المتحدة. وتضم BOXXER.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م