7 ميداليات لأخضر الكاراتيه في بطولة العالم

البلاد- جدة نجح المنتخب السعودي للكاراتيه للحصول على 7 ميداليات متنوعة في بطولة العالم، التي استضافتها مدينة فينيسيا الإيطالية “البندقية”.

وجاءت الميدالية الذهبية السعودية عن طريق عبد الله القحطاني، الذي تفوق في المباراة النهائية علي الإيطالي سوبينيو فيدريكو 2/1، ليحقق أحد أعظم الإنجازات الرياضية بشكل عام في تاريخ المملكة. وجاءت بقية الميداليات السعودية في فينيسيا عن طريق سعد السيف وعمرو برقاوي وعبد الرحمن عرفات الذين حصلوا علي ثلاث ميداليات فضية، بالإضافة إلى 3 برونزيات حصل عليها كل من بدر برقاوي وعلي العرياني وأنس الزهراني.