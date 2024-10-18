الرياضة غدًا .. الرياض تشهد نزال “معركة العمالقة” بمشاركة نجوم الفنون القتالية المختلطة

الرياض – هاني البشر

تشهد العاصمة الرياض، غدًا السبت 19 أكتوبر 2024، إقامة نزال (معركة العمالقة)، الذي سيتضمن ثلاث مواجهات قوية، أبرزها لقاء حامل لقب بطولة (PFL) للوزن الثقيل البرازيلي رينان فيريرا ومنافسه البطل الكاميروني فرانسيس نجانو، وذلك بقاعة ميادين، في حدث رياضي جديد تستضيفه المملكة بإشراف وزارة الرياضة وتنظيم الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة وبالتعاون مع الرابطة العالمية للفنون القتالية (PFL). بهذه المناسبة، قال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية:” حدث رياضي آخر كبير تحتضنه المملكة لتؤكد ما وصلنا إليه من تطور وتقدم كبيرين في ملف الاستضافات الرياضية الكبرى كغيرها من الملفات، بدعم سخي للقطاع الرياضي، وتماشيًا مع المستهدفات التي حملتها الرؤية السديدة “رؤية السعودية 2030”.

وأضاف سموه: “الجماهير من مختلف أنحاء العالم المحبة لرياضة الفنون القتالية على موعد مهم مليء بالتشويق والتنافس القوي من خلال نزالات هذا الحدث المتميز، الذي ينضم لجملة الأحداث الرياضية التي جذبت أنظار الجميع نحو أرض المملكة كوجهة مفضلة لها، وجمعت محبي الرياضة من النجوم في مختلف الألعاب وسائر المتابعين للاستمتاع بفعالياتها الكبرى المتنوعة على مدار كل عام -ولله الحمد-“. وتتضمن النزالات الرئيسة في “معركة العمالقة” مواجهات قوية ومنتظره، منها نزال في الوزن الخفيف يجمع بطل العالم السابق في وزن الريشة الأمريكي إيه جاي ماكي بمنافسه الموهبة الصاعدة الإيرلندي بول هيوز، ومواجهة أخرى منتظرة على لقب بطولة العالم لوزن الريشة للنساء، والذي ستواجه فيه بطلة العالم البرازيلية كريس سايبورغ، مواطنتها لاريسا باشيكو بطلة العالم في فئتين من الأوزان، كما يلتقي الأمريكي جوني إيلين بمنافسه البريطاني فابيان إدواردز على لقب الوزن المتوسط العالمي، وفي وزن الريشة يواجه السويسري حسين قادماجوماييف خصمه الألماني زافر محسن. وتترقب الجماهير النزال الرئيس في “معركة العمالقة”، والذي سيشهد مواجهة تاريخية ينتظرها عشّاق اللعبة في أنحاء العالم كافة، حيث سيواجه بطل العالم في الوزن الثقيل لبطولات رابطة المقاتلين المحترفين البرازيلي رينان فيريرا، خصمه نجم فنون القتال المختلطة الكاميروني فرانسيس نجانو، في أكبر تحديات هذا الحدث في قاعة ميادين بقلب العاصمة الرياض. وتسبق المنافسات الكبرى في الليلة الرياضية العالمية المنتظرة للعبة الفنون القتالية؛ إقامة خمسة نزالات كبطاقات تمهيدية لـ”معركة العمالقة”، ومن أبرزها لقاء السعودي مصطفى ندى بمنافسه المصري أحمد سامي في وزن المتوسط، وكذلك مواجهة في وزن الريشة تجمع البحريني يوسف الحوسني بنظيره المغربي طه بن داود. يأتي هذا الحدث تجسيدًا للتنوع والشمولية في ملف الاستضافات للبطولات الرياضية الكبيرة التي تشرف عليها وزارة الرياضة من خلال التعاون المثمر مع مختلف الجهات والكيانات الرياضية الدولية والقارية، ضمن الجهود الرامية والمستمرة لتحقيق الأهداف الرياضية الوطنية بتعزيز المساهمة في الاقتصاد الوطني وبناء مجتمع حيوي وصناعة أبطال متميزين بمختلف الألعاب.