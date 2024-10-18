شاهد| الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” بثلاثية الفيحاء

محمود العوضي- جدة

عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على ضيفه فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

احتفلت جماهير الهلال قبل انطلاق المباراة بالذكرى السابعة والستين لتأسيس النادي، بالتزامن مع عودة ملعب المملكة آرينا لاستقبال مباريات الزعيم الهلالي.

سجل للهلال” ماركوس ليوناردو بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، ثم عزز سالم الدوسري التقدم في الدقيقة 65، قبل أن يضيف محمد القحطاني الهدف الثالث في الدقيقة 81.