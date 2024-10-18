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شاهد| الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” بثلاثية الفيحاء
الرياضة

شاهد| الهلال يعزز صدارته لـ” روشن” بثلاثية الفيحاء

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع الآخر / 1446 هـ      18 أكتوبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

عزز فريق الهلال صدارته لدوري روشن بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على ضيفه فريق الفيحاء بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جرت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

احتفلت جماهير الهلال قبل انطلاق المباراة بالذكرى السابعة والستين لتأسيس النادي، بالتزامن مع عودة ملعب المملكة آرينا لاستقبال مباريات الزعيم الهلالي.

سجل للهلال” ماركوس ليوناردو بعد 5 دقائق فقط من انطلاق المباراة، ثم عزز سالم الدوسري التقدم  في الدقيقة 65، قبل أن يضيف محمد القحطاني الهدف الثالث في الدقيقة 81.

بهذا الفوز، يواصل الهلال صدارته للبطولة برصيد 21 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند النقطة الخامسة في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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